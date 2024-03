Nachdem Seapoint im Winter die dritte Staffel von "Prominent getrennt" in Südafrika gedreht hat, steht jetzt fest, wann die "Villa der Verflossenen" wieder ihre Pforten öffnen wird. Wie jetzt bekannt wurde, wird RTL die neuen Folgen der Realityshow ab dem 3. April jeweils mittwochs ausstrahlen.

In der Sendung treffen acht Prominente auf den oder die Ex und kämpfen gemeinsam um ein Preisgeld in Höhe von 100.000 Euro. Um zu gewinnen, müssen sie sich nicht nur gegenseitig vertrauen und zusammenarbeiten, sondern sich auch der Konkurrenz und der eigenen Vergangenheit stellen.

Bei der Besetzung setzt RTL+ auf bewährtes Realityshow-Personal, darunter Emanuell Weißenberger und Kim Virginia, die sich 2022 nach ihrer "Bachelor in Paradise"-Teilnahme kennen. Bei den Dreharbeiten für "Are You The One" trafen sich die beiden schließlich wieder - nun also das erneute Aufeinandertreffen bei "Prominent getrennt". Kim Virginia war zwischenzeitlich auch schon im australischen Dschungel zu sehen.

Auch darüber hinaus können sich Realityshow-Fans auf Genre-bekannte Gesichter freuen, darunter Melina Hoch und Tim Kühnel, die sich 2020 bei "Love Island" kennenlernten, die aus dem "Sommerhaus" bekannten Mike Cees und Michelle Monballijn sowie Tommy Pedroni und Sandra Sicora, deren Kennenlernen auf "Ex on the Beach" zurückgeht.