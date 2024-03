am 25.03.2024 - 08:30 Uhr

Der zunächst unter dem Arbeitstitel "Kati" und dann unter dem Namen "Eine Kür, die bleibt" entstandende Film rund um Eiskönigin Katarina Witt und ihre Trainerin Jutta Müller wird als "Kati - Eine Kür, die bleibt" zu sehen sein und zwar am Tag der Deutschen Einheit. Wie ein ZDF-Sprecher gegenüber DWDL.de bestätigt, hat sich der Mainzer Sender dazu entschlossen, das im Frühjahr 2023 entstandene Projekt am Donnerstag, 3. Oktober 2024, um 20:15 Uhr auszustrahlen. War beim Drehauftakt noch von einem "Herzkino"-Projekt die Rede, wird das Programm jetzt also ein Feiertags-Event.

In weiteren Rollen zu sehen: Felix von Bredow (als Katarinas Physiotherapeut Oli), Jörg Steinberg (als Katarinas Vati), Angela Hobrig (als Katarinas Mutti), Sylvester Groth (als Frau Müllers Ehemann Binges), Norbert Stöss (als Jochen Grünwald, Generalsekretär des Deutschen Eislaufverbandes der DDR) und Michael Lerchenberg (als ehemaliger DEU-Präsident Wolf-Dieter Montag). Der rund 95 Minuten lange Film ist eine Produktion von Odeon Fiction GmbH.