am 25.03.2024 - 10:35 Uhr

RTL+ hat ein Spin-off der Realityshow "Das Sommerhaus der Stars" angekündigt, Arbeitstitel der neuen Produktion: "Das Sommerhaus der Normalos". Und damit ist das Konzept des Spin-offs auch schon ziemlich gut beschrieben: Es handelt sich dabei um eine "Sommerhaus"-Version, an der nicht Promi-Paare teilnehmen, sondern bislang unbekannte Teilnehmerinnen und Teilnehmer.

Wie das Original soll auch das Spin-off von Seapoint Productions verantwortet werden, in einer Pressemitteilung ist explizit von einer Produktion für RTL+ die Rede. Produziert wird wie gehabt in der "Sommerhaus"-Location in Bocholt. Dorthin war die Promi-Version der Show wegen Corona gewechselt - und blieb dort auch, als die Produktion im Ausland wieder möglich war. Aktuell ist man bereits auf der Suche nach geeigneten Kandidatinnen und Kandidaten für die erste Normalo-Staffel.

RTL Deutschland wandelt damit ein wenig auf den Spuren von Joyn. Dort lief zuletzt ja bekanntlich eine Normalo-Staffel von "Big Brother" an, die erste seit einigen Jahren. Nun öffnet man also auch das "Sommerhaus" für bislang unbekannte Menschen. Diese sollen im Kampf um den Sieg "dieselben verrückten Aufgaben meistern wie ihre prominenten Vorgänger", verspricht RTL+. Wann genau die Produktion veröffentlicht wird, ist bislang noch nicht bekannt.

"Das Sommerhaus der Stars" ist eine der stärksten Reality-Marken, die RTL im Portfolio hat. Ihren Höhepunkt hatte die Show linear bereits 2019, als bei der Ausstrahlung im Schnitt mehr als 3 Millionen Menschen mit dabei waren. Der Marktanteil in der klassischen Zielgruppe lag damals bei mehr als 20 Prozent. Zuletzt waren es Ende des vergangenen Jahres 1,63 Millionen und 11,9 Prozent - alle Daten sind vorläufig gewichtet. Aber auch auf RTL+ ist das Format ein Erfolg. Die erste Folge der letzten Staffel erreichte mit drei Millionen Sendungsstarts nach RTL-Angaben den Rekord als beste Einzelfolge überhaupt auf RTL+. Mit einer Ausstrahlung zwischen September und November war es 2023 aber nicht mehr wirklich ein "Sommerhaus".