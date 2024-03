Er prägte das deutsche Fernsehen über Jahrzehnte hinweg, nun ist Schauspieler Fritz Wepper im Alter von 82 Jahren gestorben. Das erklärte seine Ehefrau Susanne Kellermann gegenüber "Bild". "Fritz ist friedlich eingeschlafen", sagte sie. Demnach starb Wepper am Montagmorgen in einem Hospiz in Oberbayern.

Weppers Karriere begann schon 1959, als er in dem Antikriegsfilm "Die Brücke" mitwirkte. Sein großer Durchbruch gelang ihm zehn Jahre später in der ZDF-Krimiserie "Der Kommissar", in der er an der Seite von Hauptdarsteller Erik Ode dessen Assistenten Harry Klein spielte. 1974 wechselte er mit dieser Rolle an die Seite von Horst Tappert im Krimi-Dauerbrenner "Derrick". Bis zum Ende der Serie im Jahr 1998 war Wepper als Harry Klein zu sehen - insgesamt verkörperte er alleine diese Rolle also fast drei Jahrzehnte lang. Der legendäre Satz "Harry fahr schon mal den Wagen vor" entwickelte sich in dieser Zeit zum geflügelten Wort, auch wenn er selbst in der Serie gar nicht gefallen ist.

Doch auch nach seiner Zeit bei "Derrick" gelang es Fritz Wepper abermals, in einem weiteren Serien-Hit mitzuwirken: Von 2002 verkörperte er fast 20 Jahre lang in der ARD-Serie "Um Himmels Willen" den umtriebigen Bürgermeister Wolfgang Wöller, der den ansässigen Nonnen ihr Klostergelände abspenstig machen will. Mit teils mehr als acht Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern war "Um Himmels Willen" über Jahre hinweg die meistgesehene Serie im deutschen Fernsehen.

Doch es waren keineswegs nur diese drei Serien, die Fritz Wepper zu großer Popularität verhalfen. Legendär auch seine Rolle in dem Oscar-prämierten Musicalfilm "Cabaret" an der Seite von Liza Minelli im Jahr 1972. In der Krimireihe "Mord in bester Gesellschaft" wiederum stand Wepper von 2007 bis 2017 zusammen mit seiner Tochter Sophie vor der Kamera. Auch diese war mit bis zu sieben Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern ein großer Erfolg. Dass das Schauspieltalent in der Familie lag, zeigte indes auch Weppers jüngerer Bruder Elmar, der erst im vergangenen Jahr im Alter von 79 Jahren gestorben war. Auch mit ihm drehte Fritz Wepper gemeinsam: Von 1994 bis 2001 waren sie in der ZDF-Reihe "Zwei Brüder" zu sehen.

Im Interview mit DWDL.de blickte Fritz Wepper bereits vor drei Jahren zufrieden auf seine Karriere zurück. "Eine meiner ersten beruflichen Aufgabe war eine Rolle in "Die Brücke" - der Film hat einen Golden Globe gewonnen hat und war sogar für den Oscar nominiert. Wer fängt schon mit einem solchen Knaller an?", fragte er damals und erinnerte sich an Begegnungen mit Liza Minelli, Walt Disney, Sammy Davis jr., Peter Falk, und Audrey Hepburn. "Ich kann mich wirklich nicht beschweren", so Wepper. Auf die Frage, welche Rolle er gerne noch spielen würde, antwortete er damals übrigens gewohnt humorig: "Es gibt den Methusalem, der - je nach Erzählung - mehrere hundert Jahre alt ist. Den würde ich gerne spielen. Aber", fügte Wepper damals hinzu, "noch bin ich dafür zu jung."