Neue Stimmen bei YouFM und Energy Stuttgart

Benne Schröder, der bis Ende letzten Jahres noch bei 1Live zu hören war, wird nun Moderator bei YouFM. Eine neue Stimme am Morgen gibt's künftig bei Energy in der Region Stuttgart. Außerdem: N-JOY-Programmchef Grundei über Streaming-Dienste.



Neue Stimme fürist seit dieser Woche bei der jungen Welle des Hessischen Rundfunks zu hören. Der Moderator kommt vom WDR, wo er bis Ende vergangenen Jahres beivorwiegend in der Nachmittagsschiene an der Seite von Lisa Kestel zu hören war. Zuvor arbeitete er für DasDing. Bei YouFM wird Schröder künftig in der Zeit zwischen 18:00 Uhr und 21:00 Uhr zum Einsatz kommen. Abseits des Mikrofons ist er mittlerweile auch als Autor tätig: So wird noch in diesem Monat sein"In der Liebe ist die Hölle los" in den Handel kommen.



Auch beiin der Regiongibt's eine neue Stimme zu hören: Ab Dienstag nach Ostern bekommt Morgen-Moderator Basti Hauk wieder weibliche Verstärkung. Zwischen 5 und 10 Uhr morgens wird dann die 23-jährigezu hören sein. Sie kommt von Antenne Frankfurt, wo sie bislang am Vormittag moderiert hat. Programm-Manager Udo Hong: "Die Chemie zwischen zwei Moderatoren muss stimmen, wenn sie Morgen für Morgen ab fünf Uhr gute Laune verbreiten sollen. Das war ab der ersten Sekunde bei Basti und Laura spürbar. Ich freue mich sehr auf die Show und bin mir sicher, dass sie in der Region gut ankommen wird."



Am kommenden Dienstag um 18 Uhr verbessert sich die Empfangsmöglichkeit der jungen SWR-Welleim Bereichdeutlich. In Pforzheim wird die Frequenz 97,4 MHz neu bespielt, in Koblenz die 95,7 MHz. In Koblenz sendet DasDing seit vielen Jahren auf der Frequenz 99,4 MHz, allerdings mit geringer Sendeleistung. Auch an der Digitalradio-Versorgung arbeitet der SWR: Am 20. April geht ein DAB+-Sender in Bad Marienberg auf Kanal 11A in Betrieb und versorgt den Westerwald-Kreis und den Nordwesten von Rheinland-Pfalz. Zu hören ist neben den SWR-Programmen auch bigFM. Ausgebaut werden soll auch das wie radiowoche.de berichtet : Im Sommer kommen die neuen Standorte Biedenkopf Sackpfeife im Rothaargebirge und Hoher Meißner im Nordosten Hessens dazu.