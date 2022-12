am 31.12.2022 - 08:06 Uhr

Silvester, 31. Dezember

© NDR/Annemarie Aldag

Der Klassiker zum Jahreswechsel: Ein Butler, eine Lady, viel Alkohol und ein Tigerfell. Dazu gehören noch die längst verstorbenen Freunde von Miss Sophie, Mr. Winterbottom, Mr. Pommeroy, Admiral von Schneider und Sir Toby. Aufgezeichnet wurde der legendäre Sketch mit dem britischen Humoristen Freddie Frinton und seiner Kollegin May Warden im Mai 1963 im legandären Studio B beim NDR in Hamburg.

Ausstrahlungstermine:

15:30 Uhr, NDR Fernsehen

17:35 Uhr, WDR Fernsehen

18:40 Uhr, Das Erste

19:00 Uhr, MDR Fernsehen

19:00 Uhr, RBB Fernsehen

19:10 Uhr, HR Fernsehen

19:25 Uhr, SWR Fernsehen

19:40 Uhr, NDR Fernsehen

19:40 Uhr, BR Fernsehen

23:35 Uhr, NDR Fernsehen

© NDR/Peter Hundert

Sie gehören seit Eröffnung der Elbphilharmonie vor fünf Jahren zur Tradition: Die Silvester- und Neujahrskonzerte des NDR Elbphilharmonie-Orchesters. Die musikalische Party am Ende des Jahres ist in diesem Jahr erstmals zugleich das renommierte "ARD-Silvesterkonzert" und wird live aus Hamburg im Ersten übertragen. Ingo Zamperoni führt durch das Konzert und spricht mit dem Chefdirigenten Alan Gilbert unter anderem über die besondere Bedeutung der Musikauswahl, denn der gebürtiger US-Amerikaner lässt viel Heimatliches in das Programm einfließen.

© ZDF/3sat-Grafik/colourbox.de

Es ist mittlerweile gute Tradition: Bei 3sat steht an Silvester wieder die Musik im Mittelpunkt des Programms. Innerhalb von 24 Stunden strahlt der Kultursender zahlreiche Konzerte aus der internationalen Musikszene aus. Wer schon morgens ein schaltet, bekommt unter anderem Supertramp und Fleetwood Mac zu hören, zur Mittagszeit bestimmen a-ha und Peter Gabriel das Programm. Die Primetime wird von Pink mit "The Truth about Love" eröffnet. Danach feiert 3sat mit Herbert Grönemeyer, den Rolling Stones, AC/DC und Jennifer Lopez ins neue Jahr.

© ZDF/Marcus Höhn

Wie in den vergangenen Jahren überträgt das ZDF wieder die Silvestershow vom Brandenburger Tor. Andrea Kiewel und Johannes B. Kerner präsentieren die Show allerdings erstmalig von der Ostseite des Tores, dem Pariser Platz. Dem Moderationsduo zur Seite steht Popstar Sasha. Die musikalischen Gäste sind unter anderem die Scorpions, DJ BoBo, Malik Harris, Münchener Freiheit, Kamrad, YouNotUs, Alex Christensen, Jupiter Jones, Laurell, Moncrieff, Aura Dione und Calum Scott.

Neujahr, 1. Januar

© Constantin Film Verleih GmbH

Ein Abendessen mit überraschendem Ausgang - unter anderem mit Karoline Herfurth, Elyas M'Barek, Florian David Fitz und Jella Haase. Sieben Freunde möchten gemeinsam eigentlich nur einen netten Abend verbringen, bis sie sich dazu entschließen, ein Spiel zu spielen, das schon bald im Eklat enden soll. Welche Geheimnisse treten zutage, wenn alle ihre Handys auf den Tisch legen und sämtliche Nachrichten und Telefonate offen miteinander teilen?

© ZDF/Lola Production / BBC

Seit Langem ist bekannt, dass ein Asteroid vor 66 Millionen Jahren mit der Erde kollidierte und durch diesen Einschlag die Dinosaurier ausgelöscht wurden. Fakt ist jedoch, dass diese Theorie nur eine von mehreren war. Durch wissenschaftlich gesicherte Fossilien war sie bislang nicht zuverlässig belegt. Erst Robert DePalma gelingt es, den Asteroideneinschlag wirklich mit dem Ende der Dinosaurier zu verknüpfen. Der Film dokumentiert die spannende Entdeckungsgeschichte eines der bedeutendsten paläontologischen Funde der vergangenen Jahrzehnte. CGIs machen das Leben gegen Ende der Kreidezeit am heutigen Fundort und den katastrophalen Showdown erlebbar.

© WDR/Bavaria Fiction GmbH/Martin Valentin Menke

Freddy Schenk (Dietmar Bär) ist alarmiert, denn auf das Restaurant seiner Tochter Sonja (Natalie Spinell) wurde ein Brandanschlag verübt. In der ausgebrannten "Wunderlampe" findet die Polizei eine zur Unkenntlichkeit verkohlte Leiche. Gemeinsam mit Max Ballauf (Klaus J. Behrend) nimmt Freddy Schenk die Ermittlungen auf. Aber erst will er dafür sorgen, dass Sonja, seine Enkeltochter Frida und Sonjas Lebensgefährte Karim in einer Schutzwohnung der Polizei Unterschlupf finden. Nach dem Brand können sie unmöglich zu Hause, direkt über der Gaststätte, wohnen bleiben. Am Tatort hat die KTU noch keine Hinweise sichergestellt, die darauf schließen lassen, warum das Feuer gelegt worden ist. Klar ist nur, dass es sich bei dem Toten offenbar um den Brandstifter selbst handelt. Allerdings kam er nicht durch das Feuer ums Leben, wie Rechtsmediziner Dr. Roth feststellt.

Die TV-Tipps vom 2. bis 8. Januar

© NDR/Hendrik Lüders

Gemeinsam mit Elmo, Wolle, Pferd und dem Krümelmonster moderiert Caren Miosga eine Sonderausgabe der "Tagesthemen". Sie berichten über die Vorbereitungen der großen Jubiläumsfeier "50 Jahre Sesamstraße". In mehreren Liveschalten zu Elmo, Wolle, Pferd & Co. bekommen die Zuschauerinnen und Zuschauer exklusive Einblicke in verschiedene Winkel und Ecken der Sesamstraße. Zu erleben ist auch Krümel mit seinem ersten "Tagesthemen"-Kommentar. Leider läuft kaum etwas nach Plan.

© Netflix

Als Bestatterin hat Blum (Anna Maria Mühe) jeden Tag mit dem Tod zu tun, doch der Mord an ihrem Mann wirft sie völlig aus der Bahn, und sie sinnt auf Rache. Totenfrau, basierend auf dem Bestseller von Bernhard Aichner, zeigt eine der ungewöhnlichsten weiblichen Figuren der letzten Jahre, eine bedingungslos liebende Frau und Mutter, eine eiskalte Jägerin. Auf ihrer Suche nach den Mördern wird sie jedoch selbst ebenfalls immer mehr in die Ecke gedrängt – und muss dabei in den Abgrund ihrer eigenen erschütternden Vergangenheit blicken.

© Alfonso Bresciani/AMC

Die Serie basiert auf dem Kultroman von Anne Rice und folgt der epischen Geschichte von Louis de Pointe du Lac (Jacob Anderson) über Liebe, Blut und die Gefahren der Unsterblichkeit, die er dem Journalisten Daniel Molloy (Eric Bogosian) erzählt. Louis, der sich an den Beschränkungen des Lebens als Schwarzer im New Orleans des frühen 19. Jahrhunderts reibt, kann dem Angebot des verwegenen Lestat de Lioncourt (Sam Reid) nicht widerstehen, der ihm die ultimative Fluchtmöglichkeit bietet: die Aufnahme in seine Vampirgemeinschaft. Doch Louis' berauschende neue Kräfte haben einen gewalttätigen Preis, und die Einführung von Lestats neuestem Sprössling, dem Kindervampir Claudia (Bailey Bass), bringt die beiden bald auf einen jahrzehntelangen Pfad der Rache und Sühne.

© ProSieben

Nach zwei Jahren Pause misst sich die internationale Weltklasse-Darts-Elite um Peter Wright, Michael van Gerwen, Fallon Sherrock und Gerwyn Price zum Jahresbeginn wieder Seite an Seite mit prominenten Hobby-Spielerinnen und -Spielern. Amira und Oliver Pocher wollen sich auch mit dem Weltmeistertitel schmücken. Doch die Konkurrenz ist hochmotiviert: Moderator Matthias Killing, Fußball-Profi Kevin Großkreutz, Musiker Henning Wehland und Entertainer Bülent Ceylan sind ebenfalls heiß auf den Titel.

© RTL / Stefan Gregorowius

Im Rahmen einer neuen WWM-Eventwoche haben Kandidatinnen und Kandidaten zum Start ins neue Jahr wieder die Chance, drei Millionen Euro abzuräumen. In der dritten "Wer wird Millionär? Die 3-Millionen-Euro-Woche" kann dieser Traum wahr werden. Um den Höchstgewinn wird eine Woche lang - erstmals sogar in fünf aufeinanderfolgenden Shows - bei RTL gespielt. Das Finale findet am Freitagabend statt.