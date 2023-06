am 18.06.2023 - 13:00 Uhr

Schon im vergangenen Herbst zeigte RTL+ die dritte Staffel der Show "Temptation Island V.I.P." – nun feiert das sündige Format seine Free-TV-Premiere bei RTLzwei. Vier (mehr oder weniger) bekannte Paare wollen ihre Treue testen. In Portugal werden sie in zwei unterschiedlichen Häusern untergebracht und wohnen dort zusammen mit Verführerinnen und Verführern. Die Paare sind getrennt, sehen aber regelmäßig Aufnahmen voneinander. Streit ist also vorprogrammiert. Mit dabei sind diesmal die Paare Christina Dimitriou & Aleks Petrovic, Michelle Daniaux & Gigi Birofio, Sandra Sicora & Tommy Pedroni und Aurelio Savina & Lala Aluas.



