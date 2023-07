am 23.07.2023 - 13:00 Uhr

© ZDF/Hardy Spitz

Die Wendehammer-Freundinnen sind zurück und werden in Staffel 2 nicht nur weiterhin von ihrem Geheimnis aus der Vergangenheit verfolgt, sondern auch mit neuen privaten und beruflichen Verwicklungen konfrontiert. Erneut mit dabei sind die wunderbaren Hauptdarstellerinnen Meike Droste, Susan Hoecke, Friederike Linke und Elmira Rafizadeh, außerdem kehrt Alice Dwyer für ein kurzes Wiedersehen zurück. Mit Claudia Rieschel und Daniel Drewes stoßen zugleich neue Gesichter zur Besetzung hinzu.

Produktion: Moovie

© RTL / Good Times

Vier Rohbau-Wohnungen, vier Hobby-Handwerker-Teams, eine Mission: In sechs Wochen müssen sie aus identischen Wohneinheiten hochwertige und besondere Wohnungen machen. Kreativität, Talent und starke Nerven sind gefragt. Expertin Eva Brenner begleitet die Teams bei der Challenge, bewertet werden sie von einer Fachjury. Das Paar mit den wenigsten Punkten muss die Bauchallenge verlassen und hat keine Chance mehr auf das Preisgeld von 50.000 Euro.

Produktion: Good Times

© RD/BR/isarflimmern/Ludwig Noack

Mittendrin im Hofalltag zwischen Kälbergeburt und Ernte-Marathon sind die "Hofgeschichten". Sie erzählen reportageartig von leidenschaftlichen Bäuerinnen und Bauern, die im Stall und auf dem Acker anpacken, das Familienleben meistern und ihre Höfe zugleich fit für die Zukunft machen müssen.

Produktion: Isarflimmern / Hoheluft Film / Mia Media / Megaherz

© ZDF/Patrick Essex/German Arefjev

Die erfolglose Musikerin Lu muss sich mit ihrem neuen Leben als alleinerziehende Mutter anfreunden, nachdem Tochter Berta in die Kita geht und sie wieder mehr Zeit für sich hat. Aber stopp – was war noch mal ihr Leben? Die Hauptrolle spielt Alice Gruia, die auch Regie führte und das Buch schrieb. In Nebenrollen sind ihre beiden Töchter zu sehen. Praktisch: Für die Produktion der zweiten Staffel von "Lu von Loser" wurde die familienfreundliche Vier-Tage-Woche eingeführt.

Produktion: Darling Piint / Letterbox Filmproduktion

© Disney+

Matt Groenings Zeichentrick-Serie "Futurama" kehrt (mal wieder) zurück - diesmal bei Disney+. Die Geschichten drehen sich um das Leben von Philip Fry, einem 25-jährigen Pizzaboten, der sich am 31. Dezember 1999 versehentlich selbst einfriert und 1.000 Jahre später mit einem neuen Leben und einer "vielfältigen" neuen Gruppe von Freunden aufwacht, darunter Leela, eine zähe, aber liebenswerte einäugige Außerirdische, und Bender, ein Roboter, der menschliche Eigenschaften und Schwächen besitzt.

Produktion: 20th Century Fox