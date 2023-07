© ARD Degeto/Odeon Fiction GmbH/Barbara Bauried

Der Rockmusiker Carsten (Jens Albinus) bereitet sich auf eine Comeback-Tour vor. Bei seiner Geburtstagsfeier, die seine frisch verheiratete Tochter Clara (Emily Cox) und seine zweite Ehefrau Maren (Marie-Lou Sellem) für ihn ausrichten, taucht ein unerwarteter Gast auf: Leonie (Paula Kober), Claras beste Freundin. Die 32- jährige Sängerin hatte, was niemand weiß, eine leidenschaftliche Affäre mit dem Mittfünfziger, dessen poetisch-politische Musik sie seit Kindertagen liebt. Obwohl beide wissen, dass es vorbei ist, kommen sie sich mit aufgeladener Leidenschaft noch einmal nahe. Leonie möchte aber keinen Sex, doch Carsten übergeht ihr aus seiner Sicht nicht eindeutiges "Nein". Als sie ihrer Freundin das verstörende Erlebnis – ohne Namen oder Ort zu nennen – schildert, ist es für Clara eine klare Vergewaltigung. Kaum erfährt die Anwältin, um wen es geht, ändert sie ihre Meinung komplett. Als der Fall zur Anzeige kommt, beginnt eine erbitterte Auseinandersetzung. Produktion: Odeon Fiction

Genmedizin: Vielleicht der Schlüssel zur Heilung von Krebs, Alzheimer, Diabetes. Aber auch die Lizenz zum Gelddrucken. In Deutschland sind die Gesetze noch strikt, im Ausland dagegen werden Lebewesen bereits massenhaft geklont. Und auch genmedizinische Eingriffe am Menschen sind in anderen Ländern inzwischen Normalität. Welchen Nutzen hat Genmedizin - und welche Risiken? Um das zu klären, lässt Thilo Mischke auch sein eigenes Erbgut testen - mit aufwühlenden Ergebnissen.

Produktion: Partizipzwei

Die Dokumentation will Boris Becker zeigen, wie man ihn noch nie gesehen hat - von denen erzählt, die ihn am besten kennen: seine Trainer, seine Jugendfreunde und seine Frauen. In zwei Teilen bietet die Serie Zugang Insidern aus seinem inneren Kreis, darunter seine Ex-Ehefrau Sharlely Becker, seine ehemalige Verlobte Alessandra Meyer-Wölden sowie die Tennis-Champions Pat Cash, Tim Mayotte und Kevin Curren. Auch sein erster Trainer Gunther Bosch und Rolf Hauschild, der deutsche Journalist, der Boris von Beginn seines Ruhms an für die "Bild"-Zeitung begleitet hat, kommen zu Wort.

Produktion: Finestripe Productions

Das Promi-Special folgt dem bekannten Prinzip: Vier Promi-Teams treten in der Sendung gegen die clevere Quiz-Elite an. Ziel ist es, möglichst viel Geld für einen guten Zweck zu erspielen. Einziger Haken: Die Quiz-Elite ist wie immer bestens vorbereitet, um einen Sieg der Promis zu verhindern. Zu Gast sind unter anderem Lutz van der Horst, Jeanette Biedermann, Ruth Moschner, Laura Karasek, Louis Klamroth, Jens Riewa, Heinz Hoenig und Lilo Wanders.

Produktion: ITV Studios Germany

In dieser Sendung geht es um Menschen mit verrückten Talenten, Spleens und außergewöhnlichen Hobbys: Andreas ist Chef eines paranormalen Ermittler-Teams, das nachts auf Geisterjagd geht. Jennifer verkleidet sich jede Woche als Disney-Prinzessin und tritt singend in ihrem Friseursalon auf. Und Mathe-Genie Rüdiger will bei seinem nächsten Weltrekord nicht nur Kopfrechnen, sondern sich dabei auch noch in Brand stecken lassen.

Produktion: Filmpool