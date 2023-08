© Real Film Berlin/Maor Weisburd

Derya, Malik, Chloë und Schröder sind alle bei der Psychotherapeutin Dr. Thomalla in Behandlung. An dem Tag, an dem Thomalla tot vor ihrem Haus aufgefunden wird, treffen die vier zum ersten Mal aufeinander. Zwischen Polizei, Krankenwagen und Kriseninterventionsteams beschließt Derya, die Therapie der Gruppe unter ihrer Anleitung fortzuführen – mit unerwarteten und teils fatalen Folgen.

Produktion: Real Film Berlin

© ProSieben/Richard Hübner

Sie wollen nur das Beste. Und sie wissen natürlich, wer der oder die Beste für ihre Kinder sind: Eltern! Deshalb nehmen sie jetzt die Partnerwahl für ihren erwachsenen Nachwuchs in die Hand. Auf dem "Heiratsmarkt" preisen sie ihre Tochter oder ihren Sohn anderen Eltern an und verschaffen sich selbst einen Überblick über das Angebot an Singles. Mit der oder dem Auserwählten und ihren oder seinen beiden Familienmitgliedern ziehen sie dann für einige Tage gemeinsam unter ein Dach. Dort hat das frisch zusammengeführte Paar Gelegenheit, sich unter der strengen Beobachtung der Angehörigen näher kennenzulernen und im besten Fall näher zu kommen. Bis die Familien beim nächsten "Heiratsmarkt" vielleicht wieder komplett neu gemischt werden.

Produktion: Cheerio Entertainment

© ZDF/Wolfgang Ennenbach

Als Francis, einziger überlebender Flüchtling einer Überfahrt aus Afrika, an einem Strand in Südeuropa erwacht, schwört er einen Eid auf den lieben Gott: Von nun an will er ein neuer, besserer und anständiger Mensch sein. Bald darauf findet sich Francis in Berlin wieder, wo ihm klar wird, wie schwer es ist, rechtschaffen zu sein, wenn man als illegaler Flüchtling in Deutschland ist – ohne Papiere und ohne Arbeitserlaubnis. Umso verlockender ist das Angebot des charismatischen Deutschen Reinhold, leichtes Geld mit Drogendealen zu verdienen. Zunächst widersteht Francis der Versuchung und kämpft sich als Schwarzarbeiter auf einer Baustelle am Berliner Alexanderplatz durch. Doch als es dort zu einem blutigen Streit kommt, flieht Francis und findet schließlich bei Reinhold ein neues Zuhause. Die beiden Männer entwickeln eine enge, aber auch zerstörerische Freundschaft. Francis wird Teil von Reinholds Geschäften – und gerät so immer mehr auf die schiefe Bahn.

Produktion: Sommerhaus Filmproduktion u.a.

© beckground tv

Die Doku-Serie begleitet die Referees des DFB durch die Fußballsaison 2022/2023 – vom Trainingslager in Herzogenaurach bis zum DFB-Pokalfinale. Sie liefert nie veröffentlichte Einblicke in die Arbeit der Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter, beschäftigt sich aber auch mit den mentalen Herausforderungen, die der öffentliche Druck und die zum Teil sehr harte Kritik mit sich bringen. Die exklusiven Ausschnitte aus dem Funkverkehr zwischen Schiedsrichtergespann und dem so genannten "Kölner Keller", in dem das Video Assist Center der Deutschen Fußball Liga stationiert ist, fesseln alle Fußballfans. Normalerweise bekommt das in der Öffentlichkeit niemand zu hören.

Produktion: beckground tv

© ZDF/Ramin Morady

Adoption, indische Leihmutter oder doch die große Liebe? Michel, gerade 30 geworden und mit klarem Kinderwunsch, kämpft sich frisch verlassen und als schwuler Mann durch die Möglichkeiten des Kinderkriegens. Doch das ist ein steiniger Weg und seine Versuche enden jedes Mal in einem mehr oder weniger großen Desaster. Er lernt dabei nicht nur einiges über pedantische Co-Mütter und verrückte Achtjährige, sondern vor allem viel über sich selbst. Doch am Ende seiner Reise ist er schließlich bereit für sein größtes Abenteuer: ein Vater zu sein.

Produktion: smac - media & consulting