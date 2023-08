© ProSieben / Willi Weber

Carolin Kebekus und ihr Bruder David treten gegen ein prominentes Geschwisterpaar an - zum Auftakt müssen sie gegen Motsi und Otilie Mabuse ran. Sie müssen als Team funktionieren und beweisen, dass sie das bessere Geschwisterpaar sind. In jeweils mehreren Runden spielen die Geschwister gegeneinander. Dabei geht es "um etwas, das man im deutschen Fernsehen öfter vermisst", verrät Moderatorin Jeannine Michaelsen: "Es geht um die Ehre."

Produktion: Prime Productions

© SWR/Benoît Linder

Die Kommissarinnen Lena Odenthal (Ulrike Folkerts) und Johanna Stern (Lisa Bitter) ermitteln zum mysteriösen Verschwinden des jungen Boris Wolter, dem Filialleiter bei einer Bank, der privat eine Passion für mittelalterliche Ritterspiele hat. Die Spur führt in den beschaulichen Pfälzer Weinort Deidesheim und zu einem atemberaubenden Fund, der nicht nur Johanna Stern in den Bann zieht: Bei den Münzen, die im Kofferraum des Vermissten gefunden werden, handelt es sich um jahrhundertalte, kostbare Goldstücke, offenbar aus der Zeit der Nibelungen. Was anfangs völlig unwahrscheinlich wirkt, wird - dank der Expertise von Albert Dürr (Heino Ferch), dem Direktor des Wormser Nibelungen-Museums - zur Gewissheit: Die Sage des von Hagen im Rhein versenkten mystischen Goldes wird zu neuem Leben erweckt.

Produktion: SWR

© ZDF/Marcus Glahn

Hanna (Banafshe Hourmazdi) muss raus. Da kommt ein Besuch bei ihrer Freundin und Mentorin Miriam (Robin Gooch) gerade Recht. Sie hat alles verbockt und weiß, sie muss sich ihren Problemen stellen. Doch das ist nicht so einfach. Isabel gestehen, dass sie mit Josephine (Karin Hanczewski) geschlafen hat? No chance. Dass auch Franzi (Lena Klenke) nicht mehr mit ihr spricht, seit sie einen Artikel über deren Privatleben verfasst hat, macht alles nur noch komplizierter. Zu allem Überfluss lässt auch Josephine nicht locker.

Produktion: Madefor Film

© ZDF / Monica Gumm

Auf den Spuren des Welterbes im Süden Europas besucht Christopher Clark legendäre Schauplätze der Geschichte sowie unberechenbare Vulkane und erfährt, warum die Pizza zum Kulturerbe zählt. Die Reiseroute führt von Neapel aus zu einer Goldmine des Römischen Reiches im spanischen Kastilien, weiter zum Erbe der Mauren in Córdoba, zu den Flamencotänzerinnen Andalusiens und schließlich zu den Meisterwerken des Architekten Antoni Gaudí in Barcelona.

Produktion: Interscience Film

© Joyn

Was passiert, wenn zehn unterschiedliche Charaktere zum ersten Mal gemeinsam in eine Finca auf Mallorca ziehen? Die neuen Mitbewohner erwartet eine unvergessliche Zeit, denn in der mallorquinischen Luxus-WG dreht sich alles um coole Partys, neue Freundschaften - und viel Drama. Die Gruppe muss sich in den Feier-Hotspots am Ballermann in verschiedenen Party-Jobs beweisen.

Produktion: Banijay Productions Germany