© Paramount+

In der Show treten Drag Queens aus ganz Deutschland, Österreich und der Schweiz in verschiedenen Challenges rund um Schauspiel, Mode, Comedy und mehr gegeneinander an, um die nächste Drag-Ikone zu werden und den Hauptgewinn zu ergattern. Hostess des Formats ist Barbie Breakout, während Gianni Jovanovic als Co-Host fungiert.

Produktion: World of Wonder

© Screenshot Kabel Eins

Beim "Quiz Taxi" steigen ahnungslose Fahrgäste in ein "ganz gewöhnliches" Taxi. Doch wenn die Tür zufällt, leuchten Lampen auf, ein Signal ertönt und die Fahrgäste werden innerhalb von Sekunden Kandidaten einer Rateshow.Wie zuletzt vor 15 Jahren bietet Moderator Thomas Hackenberg ihnen völlig unerwartet die Chance, ein paar Hundert Euro zu gewinnen.

Produktion: Filmpool Entertainment

© SWR/Conrad Bauer/Space Cabana

In der neuen Show mit Moderatorin Lea Wagner geht es darum, Menschen richtig einzuschätzen. An der Seite von Aurel Mertz entschlüsseln in jeder Folge zwei unterschiedliche Prominente ihnen unbekannte Kandidatinnen und Kandidaten. Wer ist schon einmal auf Tiktok viral gegangen? Wer besitzt fünf Fahrräder? Wie handeln die Teilnehmenden, wenn sie mit bizarren Situationen konfrontiert werden? In vier Spielrunden und einem Finale können die Prominenten Punkte sammeln und sich den Episodensieg erkämpfen. Die Spielshow im 70er-Jahre-Look lädt zum Miträtseln ein - und zur Auflösung von Klischees.

Produktion: Space Cabana

© DFB / Philipp Reinhard

Die Dokuserie begleitet das DFB-Team auf seinem Weg zur und während der Weltmeisterschaft in Katar. Dafür hat die Mannschaft dem Kamerateam nahezu alle Türen geöffnet, um ungefilterte und möglichst authentische Einblicke in interne Abläufe zu ermöglichen und alles über die emotionalen Momente und Meilensteine des Turniers zu vermitteln. Wäre da nur nicht das frühe Turnier-Aus...

Produktion: UFA Documentary

© ZDF / Lucía Faraig / FeedMe

Laura Santos (Mina Tander) kehrt zurück ins traumhafte Hotel ihrer Eltern in Barcelona - in Begleitung ihres Sohnes Pedro (Tristán López), den sie zurück auf die rechte Bahn führen will. Doch schon kurz nach ihrer Ankunft flammt ein alter Familienkonflikt auf: Nach den Begrüßungsworten liegt Laura sich wieder mit ihrer Mutter Isabel (Inka Heinrich) in den Haaren. Die langjährige Hotel-Chefin lastet ihrer Tochter an, vor Jahren egoistisch eigene Wege gegangen zu sein, statt sich für das elterliche Unternehmen einzusetzen. Heute ist der Hotelbetrieb in keinem guten Zustand – mit düsteren Perspektiven.

Produktion: Dreamtool Entertainment