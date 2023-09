am 10.09.2023 - 13:00 Uhr

In der neuen RTL-Show treffen 16 Prominente in einem Schloss aufeinander. Unter ihnen sind drei Verräter, die heimlich morden und die nur das TV-Publikum kennt. Diese gilt es zu entlarven, bevor sie die Loyalen eliminieren. Wer clever spielt, schafft es bis ins Finale und hat die Chance auf bis zu 50.000 Euro. Sind jedoch noch Verräter im Spiel, schnappen sie sich den Gewinn. Moderiert wird die neue Reality-Krimi-Show von Sonja Zietlow.

Im Vordergrund der neuen Show steht der gemeinsame Spaß am Gespräch. "Neo Ragazzi" nimmt sich selbst sowie das Genre "Talkshow" ganz bewusst nicht allzu ernst. Denn: Sophie Passmann und Tommi Schmitt haben sich zum Ziel gesetzt, den Entertainment-Faktor zurück in die Talkshow-Landschaft zu bringen. Zur Sprache kommen Gemeinsamkeiten wie Unterschiede der vier Gäste, persönliche Anekdoten und überraschend private Einblicke jenseits der üblichen Talkshow-Floskeln.

Als im Dezember 2021 die neue Bundesregierung vereidigt wurde, ahnte niemand, mit welchen Herausforderungen sie es schon bald zu tun haben würde. Der Krieg in Europa verändert alles. Es sind Entscheidungen von enormer Tragweite, die die Ampel um Olaf Scholz, Robert Habeck, Annalena Baerbock und Christian Lindner seither zu treffen hat. Der Dokumentarfilm „Ernstfall – Regieren am Limit“ von Stephan Lamby blickt hinter die Kulissen der Regierung, auch in dramatischen Situationen; die Akteure sprechen ungewöhnlich offen über ihre Motive – und Gefühle.

Eine Gruppe abenteuerlustiger Singles erlebt in einer luxuriösen Villa einen legendären Sommer voller aufregender Begegnungen und prickelnder Flirts. Wer findet sein Traum-Date und die wahre Liebe und sichert sich die Chance auf 50.000 Euro? Dabei haben nicht zuletzt die Zuschauer ein Wort mitzureden, denn sie können das Geschehen über die interaktive Love-Island-App maßgeblich beeinflussen. Moderatorin Sylvie Meis führt durch die Dating-Show - erstmals zusammen mit Oli P.

Warum bestrafen wir? Welchen Zweck hat Strafe, und funktioniert sie überhaupt? Die Comedienne Hazel Brugger geht diesen Fragen nach und hinterfragt dabei die Sinnhaftigkeit des Strafvollzugs. Auf ihrer Suche nach Antworten geht sie bis hinter die Gefängnismauern und an den Rand der Legalität. Es ist zugleich die erste von sechs "Elternzeitvertretungs"-Ausgaben für Mai-Thi Nguyen Kim: In den kommenden Wochen folgen noch Aminata Belli, Oliver Welke, Eva Schulz, Leon Windscheid und Salwa Houmsi.

