© 2022 Amazon.com, Inc. or its affiliates

Josy (Helena Zengel), die dreizehnjährige Tochter des bekannten Psychiaters Viktor Larenz (Stephan Kampwirth), ist verschwunden. Es gibt keine Zeugen, aber auch keine Leiche. Zwei Jahre später lebt Viktor zurückgezogen. Eine mysteriöse, junge Frau namens Anna (Emma Bading) spürt ihn auf. Sie wird von Wahnvorstellungen gequält. Darin erscheint ihr ein kleines Mädchen, das ebenso spurlos verschwindet wie einst Josy.

Produktion: Ziegler Film

© ZDF/Jens Koch

Nachdem Amin Ballouz (Merab Ninidze) sein Herz einer neuen Frau geöffnet hat und mit Eva (Helene Grass), der Leiterin der Krankenhauswäscherei, eine Beziehung eingegangen ist, holen ihn nun in der dritten Staffel die Schatten der Vergangenheit ein. Bei einem Patienten findet er ein Foto seiner geliebten Ex-Frau Mara (Clelia Sarto) – und findet heraus, dass Mara während ihrer Ehe eine längere Affäre hatte. Die "heilige Mara"! Ballouz' vermeintliche Lebensgewissenheiten stürzen zusammen.

Produktion: X Filme Creative Pool

© BR/ORF/maze pictures GmbH/Barbara Bauriedl

Nach glücklichen Jahren als Pfarrer auf dem Land übernimmt Hans Reiser (Stephan Zinner) eine Gemeinde in München. In seiner Kirche herrscht gähnende Leere, Kirchenaustritte sind an der Tagesordnung. Reiser will das so nicht akzeptieren: Ob Freibier beim Kirchenfest, Papageien und andere Viecherl im Gottesdienst oder die Kanzel als Plattform für junge Umweltaktivisten – mit seinen unkonventionellen Aktionen weckt Reiser alsbald zunehmendes Interesse in seiner Gemeinde. Auch der alleinerziehenden Mutter Lisa Kirchberger (Anne Schäfer), die mit der Kirche eigentlich wenig am Hut hat, gefällt Reisers couragiert zupackende Art und zwischen den beiden entsteht bald eine echte Freundschaft. Obwohl es dem weltoffenen und temperamentvollen Reiser gelingt, die Kirche immer mehr mit Leben zu füllen, geht Kardinal Georg Brunnenmayr (Erwin Steinhauer) der Reformeifer seines Schützlings zunehmend zu weit.

Produktion: maze pictures

© SWR/Hager Moss Film/Chrsitian Schulz

Als Johanna (Karin Hanczewski( der Wochenendeinladung ihrer verwitweten Mutter folgt, rechnet sie nicht damit, dass Henriette (Corinna Harfouch) ihr stolz ihren neuen, 25 Jahre jüngeren Freund präsentiert. Henriette ist demonstrativ glücklich mit Philipp (Louis Nitsche), die überrumpelte Johanna dagegen schätzt ihn auf Anhieb als Typ Heiratsschwindler ein. Johannas Misstrauen, Henriettes Selbstgewissheit und dazwischen Philipp, der versucht, die Wogen zu glätten – das Zusammentreffen der drei gestaltet sich zunehmend schwierig. Mutter und Tochter wissen, wie sie Untertöne möglichst verletzend platzieren. Spätestens als Johanna beginnt, die Beziehung ernsthaft zu untergraben, stellt sich die Frage, ob es ihr wirklich nur um das Beste für Henriette geht.

Produktion: Hager Moss Film

© Sat.1/Jessica Maiwald - Kassner

Wer spricht am besten Hund - und Mensch? In "Der Hundetrainer-Champion" stellen sich acht zertifizierte Hundetrainerinnen und -trainer in einem Wettkampf verschiedenen Challenges rund um Hunde-Erziehung. Bewertet werden sie von einer dreiköpfigen Jury: Hundetrainer-Coach Julia Hammerschmidt, Mensch-Hund-Trainer Andreas Ohligschläger und einem wechselnden Gast-Juror. Die Moderation übernimmt Andrea Kaiser. Am Ende steht die Frage: Wer wird Hundetrainer-Champion und nimmt nicht nur den Goldenen Futternapf, sondern auch 10.000 Euro mit nach Hause?

Produktion: Tresor TV