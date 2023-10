© Jan Hromádko / Bavaria Fiction / ZDF

Lisa (Mina-Giselle Rüffer) und ihre Mutter Franka (Marie Leuenberger) sind gerade erst in den Schwarzwald gezogen. Bei der Gedenkfeier zu einem Amoklauf, der ein Jahr zuvor an Lisas neuer Schule stattgefunden hat, werden sie Zeuginnen eines Selbstmords. Während Franka als neue Polizeichefin dazu ermittelt, wird Lisa von unheimlichen Erscheinungen heimgesucht. Die Ermittlungen fördern ungelöste Fragen zum Amoklauf zutage. Zudem stößt Franka auf starken Widerstand im Dorf. Doch Lisa scheint der Wahrheit auf unkonventionelle Weise näher zu kommen: Das Reich der Toten nimmt Kontakt zu ihr auf und will ihr offenbar etwas mitteilen. Simon (Paul Ahrens) hat dagegen mit anderem zu kämpfen. Sein strenggläubiger Vater Karl ist hinter sein Geheimnis gekommen: Simon ist homosexuell. Unter dem Druck seines Vaters entscheidet sich Simon für eine Konversionstherapie.

Produktion: Bavaria Fiction

© WDR/Thomas Kierok

Die Aufmerksamkeitsstörung ADHS bekommt gerade viel Aufmerksamkeit. In den sozialen Medien wimmelt es vor Selbstoffenbarungen – auch von Prominenten. Ist das eine Modeerscheinung oder ein echtes Problem? Eckart von Hirschhausen hat schon vor 30 Jahren als Arzt in der Kinder- und Jugendpsychiatrie mit jungen ADHS-Patientinnen und -Patienten gearbeitet. Damals begann man das "Zappelphilipp"-Syndrom verstärkt zu diagnostizieren und mit Medikamenten zu behandeln, immer in dem Glauben: "Irgendwann wächst sich das aus." Heute ist klar: Das war ein großer Irrtum.

Produktion: Bilderfest

© RTL

Kickoff für die große Football-Spielshow: Oliver Pocher, Ralf Möller, Valentina Pahde, Giovanni Zarella, Hans Sarpei und Ekaterina Leonova duellieren sich in verschiedenen Spielen rund um das Thema American Football. Maskottchen, Marching Band und Cheerleader - in dieser Familienshow wird die beliebte Sportart mit all ihren Facetten gefeiert. Und am Ende gibt es ein besonders spektakuläres Finale in luftiger Höhe. Moderiert wird die Sendung von Daniel Hartwich, kommentiert werden die Spiele von Jana Wosnitza und Florian Schmidt-Sommerfeld.

Produktion: Banijay Productions Germany

© ZDF/Tilo Hauke

Passend zu Halloween geht es in den zwei Folgen von "Doppelhaushälfte" um ein neuartiges Virus, das durchs Land zieht und das auch die beiden Nachbarsfamilien Sawadi-Kröger und Knuppe herausfordert, bis es zu einem Showdown im Keller der Knuppes kommt. Nach und nach mutieren die Familienmitglieder zu Zombies und es beginnt eine gnadenlose Schlacht, bis am Ende anscheinend niemand mehr übrig bleibt.

Produktion: Iconoclast Films

© Francesca Cassaro / Sky Studios / Pantaleon Films / Indiana Production

Ein riesiges Kreuzfahrtschiff rettet 28 Flüchtlinge, die Schiffbruch erlitten haben. Auf ihrem Weg nach Italien und auf der Flucht vor Hunger, Krieg, Sklaverei und Verfolgung ist das Kreufahrtschiff zugleich Rettung und erster Schritt in eine Welt, von der die Migrantinnen und Migranten geträumt haben. Als die Überlebenden aber erfahren, dass das Schiff zurück nach Libyen steuert – an den Ort, von dem sie geflohen sind – wird das Kreuzfahrtschiff zum Brennglas für die weltweite Flüchtlingskrise, den Menschenhandel und die Versuche der westlichen Welt, illegale Einwanderinnen und Einwanderer fernzuhalten. In den Hauptrollen sind unter anderem Marco Bocci und Jessica Schwarz zu sehen.

Produktion: Pantaleon Film

© ProSieben/Weiya Yeung

Bei "Wer stiehlt mir die Show?" steht wieder einmal der wahrscheinlich außergewöhnlichste Preis der Show-Geschichte auf dem Spiel: Joko Winterscheidts Job. Drei Prominente und ein Wildcard-Zuschauer fordern Moderator Joko als Kandidaten heraus, um ihm - wortwörtlich - die Show zu stehlen. Wer gewinnt, darf die nächste Ausgabe moderieren und nach seinem Willen umgestalten. In der neuen Staffel mit dabei: Kabarettistin Hazel Brugger sowie die Schauspieler Matthias Schweighöfer und Florian David Fitz.

Produktion: Florida Entertainment