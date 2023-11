© Krzysztof Wiktor

Erzählt wird die Geschichte der jungen Dolmetscherin Eva Bruhns (Katharina Stark), die während ihrer Arbeit beim ersten Frankfurter Auschwitz-Prozess 1963 mit der erschütternden Wahrheit des Holocaust konfrontiert wird. Schonungslos deckt sie auf, was im Wirtschaftswunder verdrängt und unter deutscher Gemütlichkeit versteckt wird: Vergehen, Leid, Schuld und die Verstrickungen ihrer eigenen Familie in die deutsche Geschichte.

Produktion: Gaumont

© RTL / Frank Dicks

Die Geschichte beginnt im Sommer 1965 mit dem Aufstieg des FC Bayern München in die Bundesliga, an dem fünf aufstrebende Fußballer, die auch heute noch untrennbar mit dem Verein und dem deutschen Fußball verbunden sind, untrennbar vertreten sind: Gerd Müller (Markus Krojer), Sepp Maier (Paul Wellenhof), Franz Beckenbauer (Moritz Lehmann), Paul Breitner (David Bürger) und Uli Hoeneß (Max Hubacher). Neben den persönlichen Lebenswegen, erzählt die Serie von einer Mannschaft zwischen 1965 und 1974, die aus dem Nichts kam.

Produktion: UFA Fiction

© MDR/VIAFILM/Felix Abraham

In Halle eskaliert ein Aufeinandertreffen verschiedener Jugendgruppen und der Polizei. Es endet in Plünderungen, Festnahmen und mit einer Schwerverletzten. Dieser Abend verändert das Leben einer Handvoll Umweltaktivisten um die angehende Abiturientin Luise (Lea Drinda) und ist der Auslöser für ihre politische Radikalisierung. Luise beginnt, den Erwachsenen immer mehr zu misstrauen, allen voran ihrer Mutter Catrin (Franziska Weisz), die als Hauptkommissarin in einer Einheit für jugendliche Straftäterinnen und Straftäter ermittelt.

Produktion: Viafilm

© RTL

Kein Gericht der Welt wird häufiger gegessen: Die Pizza. Doch was braucht es für eine perfekte Pizza? Foodexperte Sebastian Lege - bislang im ZDF beheimatet - versucht, das Geheimnis zu ergründen - mit teils sehr skurrilen Methoden. Im Finale tritt Sebastian Lege gegen drei unbestrittene Könner an: Ein Pizzaweltmeister, ein ausgezeichneter Pizzabäcker und Food-Influencer Stefano Zarrella. 50 neutrale Testesser bewerten, wer die leckerste Pizza gebacken hat.

Produktion: RTL Studios

© ProSieben/Nadine Rupp

Bei "The Masked Singer" treten wieder zehn Prominente in überdimensionalen, aufwendigen Kostümen an, die sie völlig unerkennbar machen. Über die Identität der prominenten Undercover-Sänger kann nur spekuliert werden - und das tut vor allem das bislang noch geheim gehaltene Rateteam. Das Publikum stimmt für seine Favoriten ab, ehe bei dem dem maskierten Promi mit den wenigsten Stimmen am Ende der Show wie immer das Geheimnis gelüftet, um wen es sich eigentlich handelt.

Produktion: Endemol Shine Germany