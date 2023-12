© RTL / NeueSuper

Florian Eder (Florian Brückner) und seine Schwester Bärbel (Ina Meling) haben die alte Schreinerwerkstatt ihres Onkels geerbt. Lange stand sie leer. Jetzt soll sie verkauft werden. Ein Interessent ist schnell gefunden: Herr Dangel (Hans Stadlbauer) möchte die Werkstatt für seine Enkelin Marlene (Theresa Teubner) kaufen. Doch als Eder für einen Moment allein in der Werkstatt ist, geschehen seltsame Dinge. Und dann wiederholt sich die Geschichte: Pumuckl bleibt am Leimtopf kleben und wird für Eder sichtbar.

Produktion: NeueSuper

© ARD Degeto/Gulliver Theis

Weihnachtliche Fortsetzung von "Das Begräbnis", zum Ensemble gehören daher auch die bekannten Figuren, gespielt von Luise von Finckh, Charly Hübner, Claudia Michelsen, Gustav Schmidt und Devid Striesow. Die inhaltlichen Grundzutaten bestehen erneut aus zwei zwei Welten, die kollidieren: Ost-Familie trifft auf West-Familie - und Arm trifft Reich. Das vermeintliche Fest des Friedens und der Liebe nimmt eine überraschende Wendung, als ein Familiengeheimnis gelüftet und ein Familienmitglied entführt wird. "

Produktion: Florida Film

© ZDF/Svea Pietschmann

2023 hat uns einige Rätsel aufgegeben: Wer sitzt in der Ampel am Katzentisch? Gibt es Heizhämmer im Baumarkt? Wann bekommt Friedrich Merz endlich einen Termin beim Zahnarzt? Die Satiriker Werner Doyé und Andreas Wiemers lassen die Katze aus dem Sack: Kommt die Schultasche von Hubert Aiwanger ins Haus der Geschichte? Was macht der Fachkräftemangel mit der Mafia? Was soll man anziehen, wenn man besonders dicke Eier hat?

Produktion: ZDF

© Tim Hilbrand/Christoper Roos von Rosen/Bayerischer Rundfunk

Zehn Jahre nach dem schweren Unfall von Michael Schumacher, zeichnet die fünfteilige Dokuserie noch einmal das Leben und die Karriere des siebenmaligen Formel-1-Weltmeisters nach. Andreas Troll verfolgt den Weg des Jungen von der Kartbahn an der Kiesgrube in Kerpen zu einer globalen Ikone des Motorsports. "Ein Weltstar, der die Formel-1-Strecken kompromisslos beherrscht, aber nie seine Herkunft vergisst", wie es in der Beschreibung heißt. "Ein Mensch, der sein Visier nur in seltenen Momenten öffnet und einen scheuen, sehr freundlichen und humorvollen Charakter zu erkennen gibt. Einer, der in der Öffentlichkeit nicht mehr sichtbar ist, aber doch immer bleibt."

Produktion: BR

© ZDF/Georg Wessels

"Über Geld spricht man nicht": Diesen Grundsatz ignoriert Erwin Pelzig (Frank-Markus Barwasser) und beschäftigt sich in drei neuen Folgen mit nichts anderem als mit Geld - genauer gesagt mit dem "scheiß Geld". Pelzig wagt sich raus aus der Komfortzone, dahin, wo das Geld lauert: an die Börse, in die Finanzzentren und Luxusresorts, aber auch dorthin, wo das Geld selten vorbeikommt. Er fragt die Menschen vom Tellerwäscher bis zur Millionärin: Wie werd' ich reich?

Produktion: Filmproduktion Gruppe 5