Silvester, 31. Dezember

Der Klassiker zum Jahreswechsel: Ein Butler, eine Lady, viel Alkohol und ein Tigerfell. Dazu gehören noch die längst verstorbenen Freunde von Miss Sophie, Mr. Winterbottom, Mr. Pommeroy, Admiral von Schneider und Sir Toby. Aufgezeichnet wurde der legendäre Sketch mit dem britischen Humoristen Freddie Frinton und seiner Kollegin May Warden im Mai 1963 im legandären Studio B beim NDR in Hamburg.

Ausstrahlungstermine:

15.35 Uhr, NDR Fernsehen

16:40 Uhr, WDR Fernsehen: "Dinner for Wanne"

17:10 Uhr, WDR Fernsehen: "Dinner op Kölsch"

17.35 Uhr, WDR Fernsehen

17:40 Uhr, Das Erste

17:40 Uhr, NDR Fernsehen

18.10 Uhr, SWR Fernsehen

18:55 Uhr, RBB Fernsehen

19:00 Uhr, MDR Fernsehen

19:10 Uhr, HR Fernsehen

19:40 Uhr, BR Fernsehen

19:40 Uhr, NDR Fernsehen

23:40 Uhr, NDR Fernsehen

23:40 Uhr, SWR Fernsehen

Der Sketch "Dinner for One" mit Freddie Frinton und May Warden wurde vor 60 Jahren beim NDR in Lokstedt aufgezeichnet und im selben Jahr erstmals ausgestrahlt. Anlass genug für eine Jubiläumsshow: Gastgeber Bernhard Hoëcker hat vier prominente "Dinner for One"-Fans eingeladen, bei ihm am festlich gedeckten Tisch Platz zu nehmen: Katrin Müller-Hohenstein, Wigald Boning, Jens Riewa und Axel Prahl. Es wird gequizzt, getalkt, gespielt und natürlich wird am Silvesterabend auch der ein oder andere Drink gereicht, getreu dem Motto "The same procedure as every year".

Mit "Willkommen 2024" präsentiert das ZDF die große Silvesterparty am Brandenburger Tor in Berlin. Andrea Kiewel und Johannes B. Kerner feiern mit den Zuschauerinnen und Zuschauern zu Hause und dem Publikum vor Ort den Silvester-Countdown. Unterstützt werden sie von Oli.P, der von der rund zweieinhalb Kilometer langen Festmeile berichtet und sich unter die Partygäste aus aller Welt mischt. Auf der Bühne stehen unter anderem die Soul- und Pop-Musikerin Ayliva, Smokie-Legende Chris Norman, Chartstürmerin Alice Merton und die irische Stepptanz-Original Riverdance.

Es ist mittlerweile gute Tradition: Bei 3sat steht an Silvester wieder die Musik im Mittelpunkt des Programms. Innerhalb von 24 Stunden strahlt der Kultursender zahlreiche Konzerte aus der internationalen Musikszene aus. Wer schon morgens ein schaltet, bekommt unter anderem Bob Dylan und Eric Clapton zu hören, zur Mittagszeit bestimmen Sting und Celine Dion das Programm. Die Primetime wird von Tina Turner eröffnet. Danach feiert 3sat mit den Rolling Stones, Madonna und Bryan Adams ins neue Jahr.

Neujahr, 1. Januar

Die Wiener Philharmoniker verstehen sich seit vielen Jahrzehnten als musikalischer Botschafter Österreichs und möchten allen Menschen einen Gruß im Geiste von Hoffnung, Freundschaft und Frieden übermitteln. Am Dirigentenpult steht Christian Thielemann. Auf dem Programm stehen traditionsgemäß wieder Schätze aus der Strauss-Dynastie. Der berühmte Radetzkymarsch am Ende des Konzerts darf natürlich nicht fehlen.

Ein Unbekannter bittet Thorsten Falke (Wotan Wilke Möhring) um ein Treffen. Er hoffe, so sagt er, dass der Kommissar ein mehr als 20 Jahre altes Versprechen einlöse und ihm aus einer Notlage helfe. Da der Unbekannte eine Zusage verlangt, ohne jedoch die weiteren Umstände preiszugeben, weigert sich Falke. Kurz darauf wird der Mann tot aus der Elbe gezogen. Wie sich herausstellt, hatte er unter falschen Identitäten gelebt. Um herauszufinden, wer der Mann wirklich war, muss Falke zusammen mit seiner Kollegin Julia Grosz (Franziska Weisz) tief in die eigene Vergangenheit eintauchen. Und auch bei dem Mann, den die beiden schließlich verdächtigen, scheint nichts so zu sein, wie es scheint.

Die 3-Millionen-Euro Woche bei "Wer wird Millionär?" geht in die fünfte Runde. An fünf aufeinanderfolgenden Abenden kämpfen die Kandidatinnen und Kandidaten bei Günther Jauch um den Einzug in die Finalsendung am letzten Abend und erneut die Chance, den höchsten Gewinn in der Geschichte von "Wer wird Millionär?" von drei Millionen Euro abzuräume