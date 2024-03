© NDR

Zum zweiten Mal, die Premiere ging Mitte April 2022 über die Bühne, zeigt RTL live "Die Passion". Hannes Jaenicke agiert diesmal als Erzähler, Angela Finger-Erben ist Reporterin. Spielort des Musik-Live-Events ist die documenta-Stadt Kassel, wo auf der Bühne wieder die letzten Tage im Leben von Jesus Christus inszeniert und mit bekannten Popsongs in die heutige Zeit transportiert werden. Als Jesus wird Ben Blümel zu sehen sein, Jimi Blue Ochsenknecht spielt Judas. In weiteren Rollen sind Timur Ülker, Francis Fulton-Smith, Stefanie Hertel, Larissa Marolt oder Nadia Benaissa zu sehen.



Produktion: Constantin Entertainment und Mediawater Niederlande





Die sechsteilige Serie spielt im grauen Bochum der 70er Jahre, aus dem sich die junge Doro aus ihrer einengenden Ehe in die freie, bunte Diskowelt flüchtet. Dabei verliebt sie sich nicht nur in die Musik, sondern auch in den attraktiven Tänzer Robert. Als sie zusammen mit ihrem Bruder Georg heimlich eine Disko eröffnet, beginnt ein riskantes Doppelleben. Luise Aschenbrenner und Jannik Schümann sind in den Hauptrollen zu sehen.



Produktion: UFA Fiction