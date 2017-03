"Bake-Off"-Crew steht, Verwirrung um "Fleabag"

Die Spekulationen um "The Great British Bake Off" haben ein Ende, die Nachfolger von Mary Berry sowie Mel & Sue stehen fest. Derweil gab es reichlich Verwirrung um eine Fortsetzung von "Fleabag". Außerdem: Jamie Oliver kocht weiter und ITV mit neuer Thrillerserie.



© BBC/Love Productions

Lange wurde spekuliert, quasi jede Woche gab es neue Gerüchte, nun steht das. Tatsächlich wird ab der kommenden Staffel, wie häufig spekuliert,neben Paul Hollywood über das Können der Kandidaten urteilen und somit die Rolle von Mary Berry übernehmen, die dem "Bake Off" bekanntlich nicht zu Channel 4 folgen mochte. Die Profi-Köchin ist im Medienbusiness nicht neu, hatte sie doch bereits diverse Kolumnen in Tageszeitungen und auch Fernseherfahrung konnte die 77-Jährige in "The Great Menu", wo sie zehn Jahre lang als Jurorin tätig war, bei der BBC bereits sammeln. Überraschender sind da schon fast die beiden neuen Moderatoren. Der "Bake Off" wird künftig nämlich. Channel 4 hat sich damit also ebenfalls für Comedians entschieden, geht aber in einer andere Richtung als beim bisherigen Duo Mel & Sue. Toksvig hat erst im Herbst "QI" bei BBC Two übernommen, während Fielding, den Sie vielleicht noch als lichtscheuen Richmond in "The IT Crowd" kennen, zuletzt vor allem auf der Bühne unterwegs war.



© Amazon

Verwirrung gab es in diesen Tagen. Bei den Broadcasting Press Guild Awards erzählte Hauptdarstellerin und Autorin Phoebe Waller-Bridge, dass sie Fleabag durchaus zurück auf die Bildschirme bringen möchte, sofern sie eine ausreichend gute Idee hat., bestätigte sie der "Radio Times", und fügte hinzu, dass sie hoffe,. Das fassten viele offensichtlich auch schon für eine Bestätigung einer zweiten Staffel auf. So weit ist es aber noch lange nicht, schränkte Waller-Bridge einige Tage später bei den Royal Television Society Awards ein. Zwar gebe es Ideen für eine Fortsetzung der Serie,. Die Serie ist eine Koproduktion von BBC Three und Amazon Prime Video. Beim Streamingdienst von Amazon ist "Fleabag" seit Februar auch hierzulande zu sehen.



© Sony Pictures

Es war der offensichtliche Versuch der BBC, irgendeine Antwort auf den Erfolg von "Ninja Warrior" zu finden. Herausgekommen ist im vergangenen Jahr ein etwas schlichterer Hindernisparcour mit verschiedenen Objekten, die berührt werden müssen – mit einem Auto am Ende des Parcours.das etwas lockerer aufgezogene, was auch die Zuschauerzahlen zeigten. Nach der zehn Folgen umfassenden, wie die "Sun" sich von der BBC hat bestätigen lassen. In der vergangenen Woche endete außerdem. Das als nur drei Folgen umfassende Miniserie angelegte Drama soll erfrischender Weise. Joe Ahearne, Autor von "The Replacement", erklärte im Anschluss an das Finale, dass es ein abgeschlossenes Drama sei. "Ich bin ein großer Fan von Anfang, Mitte und Ende, und ziemlich viele Dramaserien im Fernsehen – hier und in Amerika – wollen in der Mitte bleiben", erzählte Ahearne der "Radio Times". Er selbst sei davon aber kein Fan und möchte sich nicht zwanzig Stunden an eine Produktion binden.



© RTL Living / FremantleMedia

mag in den vergangenen Monaten vor allem Schlagzeilen mit seinen Restaurant-Schließungen, die er mit dem Brexit begründete, gemacht haben, nun gibt es aber auch mal wieder Neues von ihm im Fernsehen. Der Koch hatkochen. Im Herbst bekommt Oliver dabei mit. Darin möchte er Gerichte präsentieren, die mit möglichst wenigen Zutaten auskommen und trotzdem für einen famosen Geschmack sorgen. Zunächst sind acht Folgen von "Jamie's Quick & Easy" geplant.. Channel 4 ist offensichtlich sehr zufrieden mit der Sendung: Hatten die drei bisherigen Staffel jeweils nur sechs Folgen, wird die vierte Staffel von "Jamie & Jimmy's Friday Night Feast" gleich zwölf Folgen umfassen. Unterdessen könnte auch ein Format des jungen Channel-4-Ablegers E4 zurückkehren. Bei der Produktionsfirma. Banijay-UK-Chef ist überzeugt davon, dass man der starken Marke einen neuen Dreh geben könne und möchte "The Inbetweeners" daher gerne neues Leben einhauchen. Dass dies aber nicht mit den Originalschauspielern geschehen soll, dürfte vielen Fans dann aber doch sehr schmerzen.



© ITV

Der Privatsender ITV hat eine, den kreativen Köpfen hinter "The Missing", bestellt. In der neuen Serie geht es um Georgia, welche ihr altes Leben hinter sich lässt und sich auf die Suche danach begibt, was dem Mann, den sie über alles liebte, tatsächlich zugestoßen ist. Dabei wird sie aber natürlich von der Vergangenheit eingeholt und betrauert alles, was sie verloren hat. Die Hoffnung herauszufinden, was ihrem Ehemann während seiner Zeit in Kinshasa geschehen ist, gibt sie aber dennoch nicht auf. Die Serie hört passenderweise auf den Titelund soll im kommenden Winter gedreht werden. Die Produktionsarbeiten finden dabei in Wales, den Niederlanden und in Afrika statt. Ebenfalls bei ITV war zuletztzuhause. Nun zieht es den Unterhalter allerdings zu. Für den Viacom-Sender wirdführen, wie Channel 5 in diesen Tagen bestätigte. Es ist zugleich eine Art Versprechen, dass es mehr als nur eine halbherzige Neuauflage werden wird: O'Grady war eng mit Cilla Black, die bis zur Einstellung achtzehn Jahre durch die bei uns als "Herzblatt" bekannte Kuppelshow führte, befreundet.