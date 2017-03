Dritte "The Royals"-Staffel startet auf Sixx-Schnitt

© E!

Mit dem Start in die neue "The Royals"-Staffel hat Sixx am Montag gute, aber keine überragenden Werte eingefahren. Und während es auch für "Zoo" bei ProSieben Maxx solide läuft, haben die "Goldtimer" bei DMAX so ihre Probleme.

Nachdem die US-Serie "The Royals" im Dezember 2015 nicht die erwünschten Quoten bei ProSieben eingefahren hat, schob der Sender das Format kurzerhand zu Sixx ab. Dort lief die zweite Staffel mit überschaubarem Erfolg: Im Schnitt schalteten 80.000 Menschen ein und bescherten dem Sender 0,9 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Für den am Montag gezeigten Auftakt in die dritte Staffel lief es nun jedoch spürbar besser.

120.000 Menschen ab drei Jahren schalteten ab 22:10 Uhr ein, 100.000 davon waren zwischen 14 und 49 Jahren alt. Der Marktanteil beim jungen Publikum lag bei 1,3 Prozent und damit auf dem Senderschnitt von Sixx. Schon zwei Folgen der "Gilmore Girls" lagen zuvor bei jeweils 1,3 Prozent. Bei ProSieben Maxx holten zwei Folgen "Zoo" unterdessen ebenfalls gute, aber wenig spektakuläre 1,2 und 1,0 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe.

Etwas größere Probleme haben da schon die "Goldtimer" von DMAX. 150.000 Menschen sahen sich die neueste Folge beim Männersender an - so wenige waren es in den Wochen zuvor noch nie. Mit 0,9 Prozent Marktanteil holte man zudem den niedrigsten Wert bei den 14- bis 49-Jährigen seit dem Start des Formats. Im Anschluss konnte sich DMAX dann aber wieder fangen: "Die Gebrauchtwagen-Profis" landeten bei 1,9 Prozent Marktanteil, "Jay Leno's Garage" holte sogar 2,4 Prozent.