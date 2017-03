Frank Rosin meldet sich mit guten Quoten zurück

© kabel eins / Günther Philipp

Zum Start in die zehnte Staffel hat "Rosins Restaurants" bei kabel eins die besten Quoten seit fast einem Jahr eingefahren. Die Vox-Reihe "Ewige Helden" zeigte sich davon aber unbeeindruckt. Für "All Inclusive" setzte es bei RTL II aber ein neues Tief.

Während Christian Rach mit seiner Rückkehr als "Restauranttester" derzeit für reichlich durchwachsene Quoten bei RTL sorgt, kann man bei kabel eins mit dem Staffel-Auftakt von "Rosins Restaurants" vollauf zufrieden sein. Frank Rosin machte das Tal der Tränen, durch das der Sender in den zurückliegenden Wochen am Dienstagabend mit seiner Dokusoap "Neues vom Hankenhof" ging, jedenfalls auf Anhieb vergessen. 1,38 Millionen Zuschauer sahen die auf über zwei Stunden ausgedehnte Folge, in der Zielgruppe fiel der Marktanteil des Formats mit 7,3 Prozent so gut aus wie seit knapp einem Jahr nicht mehr.

Hinzu kommt, dass auch das "K1 Magazin" stark vom guten Vorlauf profitierte und sich im Anschluss mit einem Marktanteil von 7,2 Prozent in der Zielgruppe sogar auf Augenhöhe mit dem Sat.1-Magazin "Akte 20.17" bewegte, das trotz eines erfolgreicheren Vorprogramms am späten Abend nur 7,0 Prozent schaffte. Am Vorabend lief's für kabel eins dagegen durchwachsen - dort fiel die neue Reihe "Schätze unterm Hammer" nach solidem Start auf mäßige 4,1 Prozent Marktanteil, ehe das Magazin "Sicher ist sicher" auf 3,8 Prozent kam.

Vox zeigte sich unterdessen in der Primetime von der erstarkten kabel-eins-Konkurrenz weitgehend unbeeindruckt und schaffte es, mit seinen "Ewigen Helden" das erfolgreiche Quoten-Niveau der vergangenen beiden Wochen nahezu zu halten. 1,58 Millionen Zuschauer und ein Marktaneil von 8,7 Prozent in der Zielgruppe können sich jedenfalls sehen lassen. Einzig "Goodbye Deutschland" tat sich danach mit nur 6,2 Prozent schwer. Dafür war auf den Nachmittag Verlass, wo etwa "4 Hochzeiten und eine Traumreise" mit starken 13,5 Prozent zu überzeugen wusste.

Für RTL II gibt es mit Blick auf die Dienstags-Quoten dagegen keine guten Nachrichten. Die neue Kuppelshow "All Inclusive - Mit Kind und Koffer zur neuen Liebe" konnte den Aufschwung der Vorwoche nicht halten und stürze mit nur noch 3,9 Prozent Marktanteil auf ein neues Tief. Auch die Gesamt-Reichweite fiel so schwach aus wie noch nie: Gerade mal 720.000 Zuschauer schalteten zur besten Sendezeit ein.