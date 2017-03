Kaum Interesse am Quali-Kick bei RTL Nitro

© RTL NITRO

Während RTL Nitro tagsüber mit "Takeshi's Castle" und dem "A-Team" punktete, sah es in der Primetime mit der Übertragung des Fußballspiels zwischen Portugal und Ungarn mau aus. Auch für Sat.1 Gold und RTLplus war am Samstag nur wenig zu holen.

Bevor die deutsche Nationalelf der Herren am Abend in Aserbaidschan zum Qualifikationsspiel antritt, durfte RTL Nitro am Samstag bereits ein Spiel übertragen. Portugal und Ungarn duellierten sich dort um eine Teilnahme bei der nächsten Fußball-Weltmeisterschaft. Interessiert hat sich für das Spiel allerdings kaum jemand. Gerade einmal 270.000 Zuschauer sahen die erste Halbzeit, bei der zweiten blieben noch 250.000 Zuschauer dran. In der Zielgruppe schalteten lediglich 100.000 Zuschauer die erste Halbzeit ein, womit RTL Nitro nur 1,0 Prozent erzielte. Die zweite Halbzeit hatte 10.000 Zuschauer weniger und kam damit nicht über 0,9 Prozent hinaus. Die kurzen Vorberichte wurden gar nur von 20.000 Zuschauern in der Zielgruppe gesehen, was miesen 0,3 Prozent entspricht. Die Highlights erreichten mit 70.000 Zuschauern im Anschluss an das Spiel 0,8 Prozent.

Doch es war längst nicht alles schlecht bei RTL Nitro. "Takeshi's Castle" unterhielt am frühen Nachmittag mit der ersten Folge 130.000 Zuschauer und sorgte damit für einen stolzen Marktanteil von 4,2 Prozent. Die zweite Folge brachte es anschließend noch auf gute 3,6 Prozent, auch "American Ninja Warrior" wusste mit 2,3 Prozent noch zu punkten. Insgesamt sahen 160.000 Zuschauer die Show, bei "Takeshi's Castle" waren es zuvor 230.000 beziehungsweise 210.000 Zuschauer. Im Vorabendprogramm, wo mittlerweile "Das A-Team" vom Mittag wiederholt wird, erreichte RTL Nitro zunächst 200.000 Zuschauer und dann mit der zweiten Folge sogar 340.000 Zuschauer. In der Zielgruppe waren es zunächst 90.000 Zuschauer, ehe sich diese Zahl mit der zweiten Folge verdoppelte. Der Marktanteil kletterte von 1,6 auf 2,6 Prozent. Am Mittag erzielten die gleichen Folgen bereits 1,5 und 2,5 Prozent.

Kommen wir zurück in die Primetime. Dort war RTL Nitro mit seinen Sorgen nämlich längst nicht alleine. "Hart aber herzlich – Jonathan unter Mordverdacht" unterhielt bei Sat.1 Gold nur 140.000 Zuschauer und kam damit nicht über 0,4 Prozent hinaus. In der Zielgruppe sahen 50.000 Zuschauer zu, womit der Spartensender ein halbes Prozent erreichte. "Nicht schuldig" unterhielt im Anschluss in der klassischen Zielgruppe noch 20.000 Zuschauer. mehr als miese 0,3 Prozent waren damit nicht drin. Insgesamt sahen 110.000 Zuschauer den Streifen, was einem halbe Prozent entspricht.

Noch schwerer tat sich am Samstag RTLplus mit seinen "großen TV-Romanen". "Die Singlefalle – Liebesspiele bis zum Tod" unterhielt dort zum Start in den Abend lediglich 40.000 Zuschauer. "Die Liebesdienerin" sahen anschließend auch nur 30.000 Zuschauer. Beide Fernsehfilme erzielten damit jämmerliche 0,1 Prozent. Und noch blöder für den Sender: In der Zielgruppe wurden beide Filme offiziell von niemandem gesehen. Das wirkte sich anschließend auch auf die Wiederholung des "Familienduells" aus, das in der Zielgruppe ebenfalls keine Zuschauer hatte, sich insgesamt aber immerhin auf bis zu 120.000 Zuschauer steigern konnte.

Dass es auch als kleiner Sender am Samstagabend funktionieren kann, bewies Tele 5. "Auf der Jagd nach der Monster-Arche" wurde dort von 560.000 Zuschauern gesehen. Insgesamt überzeugte Tele 5 damit 1,8 Prozent der Zuschauer. In der Zielgruppe schalteten 150.000 Zuschauer ein, was einem Wert von 1,6 Prozent entspricht. "Curse of the Komodo" wurde anschließend noch von insgesamt 310.000 Zuschauern gesehen. In der Zielgruppe blieben 80.000 Zuschauer dran. Das entspricht genau einem Prozent. Bei ZDFneo sahen derweil 290.000 Zuschauer "Jungfrau (40), männlich sucht...", was 1,2 Prozent entspricht. In der Zielgruppe schalteten 200.000 Zuschauer ein, womit 2,1 Prozent erzielt wurden. "Ein unmoralisches Angebot" wurde anschließend von insgesamt 270.000 Zuschauern gesehen, "Heiße Nächte in L.A." brachte es auf 210.000 Zuschauer und 2,0 Prozent.