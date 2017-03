Kölner "Tatort" stellt eigenen Rekord in den Schatten

© WDR/Martin Menke

Nur den Kölner "Tatort"-Ermittlern gelang in diesem Jahr bislang der Sprung in die Zweistelligkeit - dafür aber gleich doppelt. Mit über elf Millionen Zuschauern stellten sie am Sonntag ihre eigene Bestmarke und die Konkurrenz in die Schatten.

In diesem Jahr gelang es erst einem "Tatort", die Marke von zehn Millionen Zuschauern zu knacken - es waren die Kölner Ermittler, die vor wenigen Wochen die diesjährige Bestmarke für die ARD-Krimireihe setzten. Am Sonntag gelang es ihnen nun, diesen Rekord selbst in den Schatten zu stellen. Der "Tatort: Nachbarn" war mit 11,19 Millionen Zuschauern der unangefochtene Spitzenreiter am Sonntagabend und erreichte weit über als sechs Millionen Zuschauer mehr als der größte Verfolger in der Primetime.

Zuschauer-Trend: Tatort



Man muss schon bis zum Jubiläums-"Tatort" im November zurückgehen, um eine höhere Krimi-Reichweite zu finden. Ein herausragender Marktanteil von 30,6 Prozent war die Folge - somit schaltete als fast jeder Dritte den Kölner "Tatort" ein. Dagegen kam selbst die Fußball-Nationalmannschaft nicht an, die sich am Vorabend bei RTL gegen Aserbaidschan beweisen musste. Stark lief's für den Krimi noch dazu bei den 14- bis 49-Jährigen, wo mit 3,28 Millionen Zuschauern sowie 25,6 Prozent Marktanteil ebenfalls der Tagessieg heraussprang.

Als größter Konkurrent erwies sich hier übrigens eine Wiederholung: Die Komödie "Hangover 3" punktete bei ProSieben mit guten 12,2 Prozent Marktanteil, insgesamt schalteten 2,09 Millionen Zuschauer ein. Das ZDF war mit Blick aufs Gesamtpublikum abseits des "Tatorts" am erfolgreichsten, spielte angesichts von 4,52 Millionen Zuschauern sowie 12,4 Prozent Marktanteil aber in einer anderen Liga. Im Anschluss war kurioserweise dennoch das "heute-journal" gefragter als die Kurz-Ausgabe der "Tagesthemen" zur Wahl im Saarland.

Denn während sich das "heute-journal" auf 5,02 Millionen Zuschauer steigerte, kamen die Nachrichten im Ersten trotz des starken Vorlaufs schon nicht mehr über 4,85 Millionen Zuschauer hinaus. "Anne Will" brachte es im Schnitt auf 4,13 Millionen Zuschauer. Die erfolgreichste Nachrichtensendung des Tages war jedoch die "Tagesschau", die alleine im Ersten von 8,08 Millionen Zuschauern gesehen wurde. An den Wahlsendungen herrschte dagegen nur überschaubares Interesse: 1,61 Millionen Zuschauer und ein Marktanteil von 7,2 Prozent sprangen für die ARD heraus, das ZDF war mit 1,56 Millionen Zuschauern auf einer ähnlichen Flughöhe unterwegs. Mit dem Fußball-Länderspiel gab's jedoch auch harte Konkurrenz.