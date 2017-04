Sat.1 überzeugt mit "Nackt", "Empire" floppt erneut

© FOX

Während Sat.1 am Dienstag einen relativ guten Tag erwischt und vor allem in der Primetime gute Quoten erzielt hat, sah es bei ProSieben ganz anders aus. Weder konnte Thomas Gottschalk "Circus Halligalli" helfen, noch nützte die Verschiebung von "Empire" etwas.

Mit einem Tagesmarktanteil von 10,3 Prozent hat ProSieben eigentlich einen guten Wert eingefahren - das lag aber vor allem an dem nach wie vor starken Tagesprogramm, an dem unter anderem "The Big Bang Theory" für Marktanteile von bis zu 17,3 Prozent sorgte. In der Primetime sah es für den Sender überhaupt nicht gut aus: Zunächst kam eine neue Folge der "Simpsons" nur auf 1,11 Millionen Zuschauer und 8,9 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. Die drei im Anschluss gezeigten Folgen pendelten zwischen 8,2 und 9,5 Prozent.

"Circus Halligalli" musste sich danach sogar mit nur 640.000 Zuschauern zufrieden geben, dabei hatte man eigentlich einen recht prominenten Gast zu Besuch. Thomas Gottschalk, der gerade in Deutschland ist, um Promo für seine neue Sat.1-Show "Little Big Stars" zu machen, stattete Joko und Klaas einen Besuch ab. Mit 7,3 Prozent Marktanteil konnte die Sendung aber überhaupt nicht überzeugen. Und auch der Auftakt der zweiten "Empire"-Staffel floppte: Folge eins kam ab 23:15 Uhr auf 420.000 Zuschauer und 7,7 Prozent, die zweite Folge steigerte sich nach Mitternacht immerhin auf 9,1 Prozent, doch auch das ist kein guter Wert.

Während es für ProSieben also ein Abend zum Vergessen war, lief es für Sat.1 deutlich besser: Der Cybermobbing-Film "Nackt. Das Netz vergisst nie" kam zur besten Sendezeit auf 2,60 Millionen Zuschauer, 1,14 Millionen davon waren zwischen 14 und 49 Jahren alt. Der Marktanteil in der werberelevanten Zielgruppe betrug 11,3 Prozent. Das half dann auch Claus Strunz, dessen "Akte" ab 22:15 Uhr auf 1,65 Millionen Zuschauer kam - das ist die höchste Reichweite, die Strunz bislang seit seinem Antritt im Januar erreicht hat. Und auch die 9,4 Prozent sind ein guter Wert, nur einmal lief es bislang in diesem Jahr besser. Am Nachmittag überzeugte übrigens erneut die "Klinik am Südring" mit 12,8 Prozent Marktanteil - keine andere Sat.1-Sendung erzielte am Dienstag einen höheren Wert.

Die meisten jungen Zuschauer in der Primetime hatte allerdings RTL: Zwei Folgen von "Bones" erreichten im Schnitt jeweils rund 1,22 Millionen Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren, mit 12,2 und 11,9 Prozent Marktanteil kann man in Köln allerdings nicht wirklich zufrieden sein. Die Gesamt-Reichweite betrug 2,33 Millionen. Deutlich besser lief es dagegen für "Gute Zeiten Schlechte Zeiten", das am Vorabend auf 2,8 Millionen Gesamtzuschauer kam und 19,4 Prozent erzielte. Die Daily-Soap steuert derzeit auf ihren 25. Geburtstag im Mai zu, die Quoten steigen schon seit einigen Tagen spürbar an.