Starker Vorabend tröstet über "Kochprofis" hinweg

Das neue Konzept für die "Kochprofis" hat zumindest zum Start noch keine Wunder vollbracht: Die Quoten blieben schwach und auch "Lecker Schmecker Wollny" lief im Anschluss nicht gut. Dafür gab's am Vorabend die besten Quoten seit langem.

Zumindest Wunder konnten weder das neue Konzept noch die Abschiedsfolge für Ole Plogstedt nach sieben Jahren als "Kochprofi" bewirken: Die Quoten des Formats waren auch in dieser Woche wieder ernüchternd. Mit 4,3 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen lag die Ausgabe von dieser Woche sogar noch leicht unter dem ohnehin enttäuschenden Schnitt des Formats in diesem Jahr. Noch in der vergangenen Woche hatte es mit über 5 Prozent Marktanteil nach einer Durststrecke erstmals wieder besser ausgesehen. 920.000 Zuschauer schalteten diesmal ein.

Und nicht nur "Die Kochprofis" machen weiterhin Sorgen, auch die zweite Staffel von "Lecker Schmecker Wollny" kann nicht an den Erfolg der ersten Runde aus dem Sommer vergangenen Jahres anknüpfen. 780.000 Zuschauer interessierten sich für die Kochkünste von Mutter Wollny, der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen lag bei 3,9 Prozent. Auch hier ging's im Vergleich zur vergangenen Woche sogar wieder leicht bergab.

Doch es gibt auch gute Nachrichten für RTL II. So punktete der "Frauentausch" am späteren Abend mit 6,7 Prozent Marktanteil. Vor allem aber macht den Verantwortlichen der Blick auf den Vorabend Freude. "Köln 50667", das nach einer Durststrecke schon in den vergangenen Wochen wieder deutlich ansteigende Marktanteile verbuchen konnte, erzielte mit 12,3 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen den besten Wert seit Sommer vergangenen Jahres. Bei den Marktanteilen hat "Köln 50667" zuletzt auch "Berlin - Tag & Nacht" überholt, das mit 10,4 Prozent Marktanteil am Donnerstag aber erstmals seit einem Monat wieder zweistellig in der klassischen Zielgruppe war.

