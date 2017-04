Promi-Backen in Sat.1 kein Hit, RTL erster ZDF-Verfolger

© Sat.1

Weil die Bayern im ZDF rund neuneinhalb Millionen Menschen versammelten, hatte es die Konkurrenz schwer. Besonders Sat.1 litt, obwohl man mit backenden Promis eigentlich dagegen halten wollte. Am besten schlug sich noch RTL.

Mit der Programmierung von "Das große Backen - Promispezial" hat Sat.1 durchaus Mut bewiesen. Das eigentlich starke Back-Format musste sofort gegen König Fußball antreten. Man hatte wohl gehofft, die Zuschauer abgreifen zu können, die sich nicht für die Champions League interessieren. Das ist zumindest in dieser Woche schief gegangen: Nur 1,82 Millionen Menschen sahen sich die erster Folge an, mit 8,0 Prozent Marktanteil erzielte die Show einen sehr mageren Wert. Die Chance es besser zu machen, hat das Format bereits in der kommenden Woche. Dann allerdings wieder gegen die Champions League.

Im Anschluss ging es aber noch weiter bergab: "Top Ten! Der Geschmacks-Countdown" unterhielt ab 22:50 Uhr nur noch 1,14 Millionen Zuschauer, der Marktanteil fiel auf 7,7 Prozent. Die "Sat.1 Reportage" kam danach sogar nur noch auf 7,5 Prozent. Einmal mehr das Maß aller Dinge in Sachen Marktanteil war in Sat.1 am Mittwoch "Die Klinik am Südring", die am Nachmittag auf sehr gute 12,1 Prozent kam.

Am besten schlug sich gegen die starke Fußball-Konkurrenz des ZDF noch RTL: Dort schickte man "Die 25 außergewöhnlichsten Helden des Alltags" auf Sendung. 2,07 Millionen Menschen sahen zu, 1,10 Millionen davon waren zwischen 14 und 49 Jahren alt. Damit war RTL in der Zielgruppe best of the rest - mit den erzielten 10,3 Prozent Marktanteil lag die Sendung aber deutlich unter den Normalwerten des Senders. Auch "Stern TV" blieb danach bei wenig glamourösen 11,1 Prozent hängen.

Mit einem Tagesmarktanteil von 11,8 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen sicherte sich RTL dennoch den Tagessieg noch vor dem ZDF, das auf 11,1 Prozent kam. Zu verdanken haben die Kölner das unter anderem "Gute Zeiten Schlechte Zeiten", das am Vorabend 20 Prozent Marktanteil erreichte. In der Früh holte "Guten Morgen Deutschland" sehr gute 17,1 Prozent, das war der beste Wert seit Ende Januar. Damit lag man auch deutlich vor dem "Sat.1-Frühstücksfernsehen", das am Mittwoch auf 11,3 Prozent kam.