RTL II: Neuer Serienabend fällt hinter Super RTL

Zumindest "Prison Break" startete vor einer Woche noch ordentlich, musste mit der zweiten Folge aber Verluste hinnehmen. "The Last Ship" konnte im Anschluss dann überhaupt nichts mehr reißen. RTL II landete am Samstag dadurch sogar hinter Super RTL.

Es war ein zumindest ordentlicher Auftakt, von dem in der zweiten Woche aber nicht mehr viel übrig geblieben ist: Die zweite Folge von "Prison Break" verlor am Karsamstag recht deutlich und unterhielt nur noch 410.000 Zuschauer in der Zielgruppe. Der Marktanteil bewegte sich von 5,9 Prozent deutlich unter den Senderschnitt auf nur noch 4,6 Prozent. Insgesamt entschieden sich diesmal nur noch 740.000 Zuschauer für die neuaufgelegte Serie, was einem Marktanteil von zweieinhalb Prozent entspricht.

Noch bitterer ist allerdings die Entwicklung im Anschluss an "Prison Break": "The Last Ship", das schon in der vergangenen Woche nicht wirklich überzeugte, musste in der zweiten Woche weitere Verluste hinnehmen. Die erste Folge wurde in der Zielgruppe nur noch von 270.000 Zuschauern gesehen, womit RTL II einen miesen Marktanteil von nur noch 2,8 Prozent erzielte. Die zweite Folge legte zwar minimal um 20.000 Zuschauer zu, konnte mit 3,2 Prozent allerdings auch überhaupt nichts mehr reißen. Insgesamt sahen 600.000 Zuschauer die erste, 620.000 Zuschauer die zweite Folge von "The Last Ship". Selbst der Dauerbrenner "The Walking Dead" tat sich anschließend mit Wiederholungen schwer und erzielte mit 160.000 Zuschauern zunächst gar nur 2,1 Prozent. Erst mit der dritten Folge lief es nach Mitternacht dann mit 360.000 Zuschauern und 9,1 Prozent in der Zielgruppe gut.

RTL II musste sich damit am Samstag in der Primetime selbst hinter Super RTL einordnen. "Aster der Gallier" eröffnete den Abend dort mit 910.000 Zuschauern und genau drei Prozent. "Asterix und Kleopatra" unterhielt anschließend noch 820.000 Zuschauer, was einem Marktanteil von 3,1 Prozent entspricht. In der Zielgruppe legte Super RTL mit dem zweiten Asterix-Film auf 410.000 Zuschauer und tolle 4,6 Prozent zu. "Asterix der Gallier" sahen zuvor 310.000 Zuschauer, was einem Marktanteil von 3,4 Prozent entspricht. Auch am späten Abend überzeugte der Familiensender noch mit zwei Folgen "Mr. Bean", die es auf Marktanteile von 4,2 und 4,5 Prozent brachten.

Doch RTL II ist mit seinem Leid am Samstag längst nicht alleine. Auch Tele 5 tat sich mit einem "SchleFaZ"-Doppel vergleichsweise schwer. "Supersonic Man" sahen zur besten Sendezeit lediglich 230.000 Zuschauer. In der Zielgruppe schalteten 90.000 Zuschauer ein, womit Tele 5 die Prozentmarke knapp verpasste und nur 0,9 Prozent vorweisen kann. "Hentai Kamen" unterhielt anschließend 120.000 Zuschauer – die Hälfte davon schaltete in der Zielgruppe ein, womit Tele 5 nun immerhin genau ein Prozent erzielte. Insgesamt erreichten beide Filme jeweils 0,8 Prozent.

Wenig Glück hatte unterdessen auch RTLplus mit dem offensichtlichen Vorhaben, ein wenig von der Aufmerksamkeit zu profitieren, die der Muttersender in den vergangenen Tagen auf Gaby Köster gelegt hat. "Die Bullenbraut" sahen zum Start in den Abend gerade einmal 70.000 Zuschauer und damit nicht mehr als 0,2 Prozent. In der Zielgruppe sahen weniger als 10.000 Zuschauer zu, womit nur 0,1 Prozent erreicht wurden. Der zweite Teil der kurzlebigen Reihe steigerte sich im Anschluss leicht auf insgesamt 110.000 Zuschauer und konnte den Marktanteil damit verdoppeln. In der Zielgruppe sahen 10.000 Zuschauer zu. Mehr als 0,2 Prozent waren für RTLplus damit nicht zu holen.