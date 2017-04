Sky Cinema & Sat.1 überzeugen mit "Fack ju Göthe"

© Sky

Während Sat.1 mit der Wiederholung des Kinohits noch einmal starke Werte einfuhr, überzeugte der Bezahlsender Sky Cinema mit der Premiere des zweiten Teils. Tele 5 punktete unterdessen mit Jules Vernes, während Sat.1 Gold sich auf "K11" verlassen konnte.

Bereits am Karfreitag überzeugte Sat.1 mehr als vier Millionen Zuschauer mit der Wiederholung von "Fack ju Göhte". Am Ostersonntag kam der Spielfilm nun noch einmal zum Einsatz und durfte den Vorabend des Senders bespielen – und unterhielt dort noch einmal durchschnittlich 2,10 Millionen Zuschauer. Besonders erfolgreich war der Streifen dabei abermals in der Zielgruppe, wo Elyas M'Barek und Co. mit 1,25 Millionen Zuschauern dem Sender noch einmal einen bärenstarken Marktanteil von 17,3 Prozent bescherten.

Doch nicht nur Sat.1 konnte am Sonntag mit Göthe punkten. Sky Cinema sendete die Fernsehpremiere des zweiten Teils und überzeugte damit zur besten Sendezeit im Bezahlfernsehen immerhin eine Viertelmillion Zuschauer. Besonders gut lief es für "Fack ju Göthe" auch hier in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen, wo der Spielfilm im Schnitt 160.000 Zuschauer erreichte. Sky Cinema erzielte damit zur besten Sendezeit einen Marktanteil von tollen 1,4 Prozent. Insgesamt waren 250.000 Zuschauer dabei.

Einen Erfolg konnte unterdessen auch Tele 5 verbuchen. "Jules Vernes 20.000 Meilen unter dem Meer" wurde dort zur besten Sendezeit von 430.000 Zuschauern gesehen, womit Tele 5 insgesamt bereits einen Marktanteil von guten 1,3 Prozent erreichte. Für den Sender zahlte es sich außerdem aus, den zweiten Teil gleich anzuschließen. Mit 390.000 Zuschauern blieben nämlich auch fast alle dran. In der Zielgruppe erreichten beide Teile im Schnitt jeweils 170.000 Zuseher. Zur besten Sendezeit erreichte Tele 5 damit anderthalb Prozent, beim zweiten Teil steigerte sich der Kanal sogar auf tolle 1,9 Prozent.

sixx tat sich unterdessen in der Primetime äußerst schwer. "Untreu" wurde dort lediglich von 80.000 Zuschauern in der Zielgruppe gesehen. mehr als 0,7 Prozent waren für den Frauensender damit nicht zu holen. Auch "Verführung einer Fremden" kam im Anschuss mit 50.000 Zuschauern nicht über diesen Wert hinaus. Besser lief es für sixx im Tagesprogramm. "Horror Tattoos – Deutschland, wir retten deine Haut" unterhielt dort anfangs 70.000 Zuschauer und steigerte sich direkt im Anschluss mit einer zweiten Folge auf 160.000 Zuschauer. Der Marktanteil kletterte von 1,4 auf gute 2,6 Prozent. Insgesamt besserte sich das Format von 120.000 auf 210.000 Zuschauer. "Tattoo Nightmares" überzeugte im Anschluss dann noch 180.000 Zuschauer in der Zielgruppe und erzielte damit ebenfalls tolle 2,6 Prozent.

Einen echten Klassiker zeigte derweil der Disney Channel. Dort holte man "Der König der Löwen" aus dem Archiv und unterhielt damit im Schnitt 600.000 Zuschauer, womit ein Marktanteil von 11,8 Prozent auf der Uhr stand. In der Zielgruppe schalteten 290.000 Zuschauer ein. Der Disney Channel erreichte damit tolle 2,6 Prozent. Auch "Familie Feuerstein" konnte anschließend mit 2,2 bis am Ende 2,0 Prozent noch überzeugen. Super RTL bewegte sich am Ostersonntag auf einem ähnlichen Niveau und unterhielt mit "Edward mit den Scherenhänden" im Schnitt 260.000 Zuschauer in der Zielgruppe, was 2,4 Prozent entspricht. Insgesamt schalteten 520.000 Zuschauer ein.

Für Sat.1 Gold hat sich indes der "K11"-Marathon bezahlt gemacht. Ab 14:15 Uhr setzte der Spartensender durchgehend auf "Kommissare im Einsatz" und unterhielt damit in der Spitze im Vorabendprogramm 770.000 Zuschauer. In der Zielgruppe sahen bis zu 240.000 Zuschauer zu. Nach einem schwachen Start mit nur 0,7 Prozent steigerte sich "K11 – Kommissare im Einsatz" rasch und erzielte insbesondere am späteren Nachmittag tolle Marktanteile von bis zu 3,1 Prozent. In der Primetime überzeugte das Format ab 20:15 Uhr zunächst 580.000 Zuschauer. In der Zielgruppe schalteten 200.00 Zuschauer ein, womit Sat.1 Gold gute 1,8 Prozent erreichte. Auch im Anschluss stand noch durchgehend die 1 vor dem Komma.