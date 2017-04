RTL punktet mit "Maleficent", kabel eins mit Otto

© RTL

Film-Doppelschlag an Ostern: Nachdem RTL am Sonntag schon mit "Guardians of the Galaxy" punkten konnte, überzeugte am Montag "Maleficent". Danach ging's allerdings schnell bergab. Dafür lief es für kabel eins später am Abend richtig gut.

Angelina Jolie als "Maleficent - Die dunkle Fee" bescherte RTL einen gelungenen Ausklang des Osterfests: Am Ostermontag schalteten 3,87 Millionen Zuschauer den Fantasy-Film ein, was beim Gesamtpublikum schon soliden 10,7 Prozent Marktanteil entsprach. Bei den 14- bis 49-Jährigen kam der Film zwar nicht ganz an den dominierenden "Tatort" heran, war mit 17,5 Prozent Marktanteil aber der mit Abstand stärkste Verfolger.

Wermutstropfen für RTL: Auch wenn im Anschluss mit "Wild Card" noch eine weitere Free-TV-Premiere zu sehen war, konnte das Quotenniveau nicht ansatzweise gehalten werden. Der Film enttäuschte mit nur 10,6 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen, nach 22 Uhr sackte die Zuschauerzahl massiv auf 1,71 Millionen ab.

ProSieben hingegen konnte zwar ab 23:30 Uhr mit der Wiederholung des Films "Der Hobbit - Smaugs Einöde" gute 13,2 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe erzielen, kam dafür aber mit nur mittelmäßigen 10,5 Prozent Marktanteil für "Transformers: Ära des Untergangs" etwas schwer in die Gänge. Sat.1 hatte mit seinem Filmprogramm in der Ostermontags-Primetime gar nichts zu melden: "Der Teufel trägt Prada" blieb bei 7,3 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen hängen, "The Rock - Fels der Entscheidung" erreichte im Anschluss sogar nur 6,5 Prozent Marktanteil.

Zu diesem Zeiitpunkt lag Sat.1 dann sogar deutlich hinter kabel eins. Der Sender zeigte die beiden "7 Zwerge"-Filme direkt hintereinander. Um 20:15 Uhr lief es für "Männer allein im Wald" mit 5,6 Prozent Marktanteil bereits ordentlich, "Der Wald ist nicht genug" steigerte sich nach 22 Uhr dann auf für kabel-eins-Verhältnisse sehr gute 8,4 Prozent. Eher blass blieb Vox, das nach soliden 6,6 Prozent Marktanteil für "Die Reise zur geheimnissvollen Insel" auf 6,0 Prozent für den "Unglaublichen Hulk" zurückfiel. Und RTL II kam mit "Der Patriot" und "Rocky" nicht über magere 4,3 bzw. 4,4 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen hinaus.