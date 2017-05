Arte räumt mit Krimi ab, ZDF siegt mit Komödie

© ARTE

Während das ZDF am Donnerstag mit der Komödie "Lotta & der Ernst des Lebens" insbesondere beim jungen Publikum erfolgreich war, trumpfte Arte mit der Krimireihe "Unter Verdacht" auf - der kleine Sender erzielte satte acht Prozent Marktanteil.

Arte hat am Donnerstag mit der Erstausstrahlung des "Unter Verdacht"-Zweiteilers "Verlorene Sicherheit" starke Quoten eingefahren und damit so manch vermeintlich größeren Sender hinter sich gelassen - das zeigt alleine schon der hervorragende Tagesmarktanteil in Höhe von 2,8 Prozent beim Gesamtpublikum. 1,82 Millionen Zuschauer schalteten um 20:15 Uhr ein, um die Krimireihe mit Senta Berger zu sehen. Das reichte bereits für einen tollen Marktanteil von 5,8 Prozent, doch mit dem zweiten Teil steigerte sich Arte direkt danach sogar auf 1,91 Millionen Zuschauer sowie 8,0 Prozent Marktanteil.

Beim jungen Publikum konnte "Unter Verdacht" zwar nicht in diese Höhen vordringen, doch mit Werten von mehr als zwei Prozent bewegte sich der Krimi auch hier deutlich über den Normalwerten des Kultursenders. Das war zugleich deutlich mehr als Sender wie RTL Nitro oder ZDFneo am Donnerstagabend schafften. Halbwegs zufrieden kann man auch bei Sport1 sein, wenngleich das Halbfinal-Hinspiel der Europa League mit deutscher Beteiligung freilich deutlich erfolgreicher gewesen wäre. So kam die Partie zwischen Celta Vigo und Manchester United aber immerhin noch auf 820.000 Zuschauer sowie gute 2,9 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe.

Unter den großen Sendern war es unterdessen das ZDF, das die beste Reichweite einfuhr. 4,75 Millionen Zuschauer machten die Komödie "Lotta & der Ernst des Lebens" zur mit Abstand meistgesehenen Sendung des Tages. Der Marktanteil belief sich auf überzeugende 15,1 Prozent. Besonders beachtlich ist jedoch, dass es auch bei den 14- bis 49-Jährigen zu sehr guten 11,1 Prozent reichte - nur ProSieben und RTL konnten am Abend mehr junge Zuschauer vor den Fernseher locken. Das Duell mit der "Show der Naturwunder" gewann das ZDF zudem deutlich: Mehr als 3,54 Millionen Zuschauer sowie 11,3 Prozent Marktanteil waren für das Quiz nicht drin, das zudem bei den Jüngeren mit 4,4 Prozent Marktanteil nur eine Nebenrolle spielte.

Ernüchterung dürfte im Ersten darüber hinaus beim Blick auf die Quoten der neuen Comedyshow "Olaf macht Mut" herrschen: Nach hoffnungsvollem Start mit zweistelligem Marktanteil reichte es in dieser Woche nur noch für 810.000 Zuschauer sowie 6,5 Prozent, nachdem "Nuhr im Ersten" zuvor mit 1,74 Millionen Zuschauern auf 9,8 Prozent Marktanteil gekommen war. "Markus Lanz" triumphierte hingegen zu später Stunde im ZDF mit mehr als zwei Millionen Zuschauern sowie stolzen 17,2 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum.