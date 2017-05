Disney überzeugt mit "Oben", One mit ESC-Momenten

© RTL

Der Disney Channel verzeichnete mit dem Animationsfilm "Oben" einen sehr starken Abend und war Super RTL dicht auf den Fersen. Levina war den Zuschauern bei One zwar egal, dafür punktete der Sender aber mit "den schönsten ESC-Momenten".



13.05.2017 - 10:03 Uhr von Marcel Pohlig 13.05.2017 - 10:03 Uhr

Der Disney Channel hat allen Grund zur Freude: Mit dem Animationsfilm "Oben" landete der Familienkanal einen schönen Erfolg und unterhielt am Freitagabend im Schnitt 560.000 Zuschauer. Dabei schalteten in der klassischen Zielgruppe durchschnittlich 300.000 Zuschauer ein. Der Disney Channel erreichte damit tolle 3,4 Prozent und war ganz nebenbei Super RTL ganz dicht auf den Fersen. "Könige der Wellen" unterhielt dort im Schnitt nämlich 310.000 Zuschauer in der Zielgruppe, womit die Kölner einen Marktanteil von dreieinhalb Prozent erreichten. Insgesamt sahen hier 660.000 Zuschauer zu.

Zufrieden sein darf man beim Disney Channel auch noch mit den Werten im Anschluss an "Oben". Der Sitcom-Klassiker "Die Nanny" unterhielt mit drei Folgen zwischen 130.000 und 140.000 Zuschauer in der Zielgruppe und steigerte sich von Folge zu Folge von 1,4 auf gute 1,9 Prozent. Insgesamt sahen 300.000 Zuschauer die erste Folge, während Nanny Fine bei der dritten Zuschauer noch 240.000 Zuschauer bei der Arbeit zusahen. Mit drei Folgen "Dharma & Greg" erreichte der Disney Channel im Anschluss noch Marktanteile zwischen 1,2 und 1,4 Prozent in der Zielgruppe.

One brachte die Zuschauer unterdessen auch am Freitagabend schon einmal in ESC-Stimmung. Während die Zuschauer auf die deutsche Teilnehmerin verzichten konnten und nur insgesamt 20.000 Zuschauer "Levina im ESC-Fieber" sahen, lief es im Anschluss für "Die schönsten ESC-Momente – Von ABBA bis Lena" schon deutlich besser. Im Schnitt sahen 240.000 Zuschauer die anderthalbstündige Sendung, die damit 0,9 Prozent erreichte. In der Zielgruppe sahen 100.000 Zuschauer zu, womit One seinen Senderschschnitt mehr als verdoppelte und 1,1 Prozent erzielte. Bei "Levina im ESC-Fieber" waren es zuvor nur 0,1 Prozent, während "extra 3" zum Start in den Abend mit 30.000 Zuschauern in der Zielgruppe 0,4 Prozent erreichte.

Dass Sky Sport News am Freitag abermals vom Prinzip der Rolling News abkehrte und stattdessen am Nachmittag Live-Sport übertrug, hat sich unterdessen quasi gar nicht herumgesprochen. Das Tennis-Match zwischen Alexander Zverev und Pablo Cuevas wurde insgesamt von gerade einmal 10.000 Zuschauern gesehen, womit Sky Sport News einen Marktanteil von 0,1 Prozent erreichte. In der Zielgruppe waren bei der Übertragung der Tennis-Masters offiziell keine Zuschauer mehr messbar, es sahen also weniger als 10.000 Zuschauer zu.

Teilen