Luke Mockridge kann gutes Auftaktniveau halten

© Sat.1/Boris Breuer

Sat.1 kann mit seinem Neustart "Luke! Die Schule und ich" zunächst einmal zufrieden sein: Die Show konnte die guten Auftaktquoten auch mit der zweiten Ausgabe halten. Während RTL sich mit "Let's Dance" den Zielgruppensieg sicherte, lief es für ProSieben ziemlich mies.



13.05.2017 - 09:14 Uhr von Marcel Pohlig 13.05.2017 - 09:14 Uhr

Luke Mockridges unterhaltsame Version eines Lehrers hat die Zuschauer offenbar überzeugt: Die zweite Ausgabe von "Luke! Die Schule und ich – VIPs gegen Kids" bewegte sich am Freitag nämlich auf dem Niveau der vergangenen Woche und unterhielt durchschnittlich 1,95 Millionen Zuschauer. Insgesamt erzielte Sat.1 mit der Show einen Marktanteil von 6,8 Prozent und konnte insbesondere bei den Jüngeren wieder punkten. 1,17 Millionen Zuschauer waren nämlich zwischen 14 und 49 Jahren alt. Mockridge konnte im Vergleich zum Auftakt den Marktanteil damit noch leicht auf 13,0 Prozent steigern.

Diesmal lief es im Anschluss auch für Antoine Monot Jr. wieder besser. Seine "Knallerkerle" legten um fast vier Prozentpunkte zu und unterhielten diesmal 1,22 Millionen Zuschauer. Das waren so viele wie seit dem Start des Formats an Karfreitag, wo die Sketchcomedy noch von "Fack ju Göhte" profitierte, nicht mehr. Insgesamt blieben durchschnittlich 1,68 Millionen Zuschauer im Anschluss an "Luke! Die Schule und ich" dran. Wie bei der Show erzielte Sat.1 auch mit den "Knallerkerlen" einen Marktanteil von 6,8 Prozent. Die "Knallerfrauen" amüsierten im Anschluss noch 820.000 Zuschauer in der Zielgruppe und erreichten damit 11,4 Prozent. Eine Folge von "Pastewka" erreichte mit 790.000 Zuschauern gute 13,3 Prozent.

Weniger erfolgreich verlief der Freitagabend auch in dieser Woche für Pro Sieben. Der Spielfilm "G.I. Joe – Geheimauftrag Cobra" lockte gerade einmal 700.000 Zuschauer in der Zielgruppe an und verfehlte die Zweistelligkeit mit 7,8 Prozent recht deutlich. Insgesamt sahen im Schnitt 1,26 Millionen Zuschauer zu. Noch mieser sah es im Anschluss aus: "Watchmen – Die Wächter" unterhielt nur noch 340.000 Zuschauer in der Zielgruppe. Mehr als miese 6,2 Prozent waren für ProSieben damit nicht zu holen. Insgesamt sahen 590.000 Zuschauer den Streifen.

Der Tagessieg ging in der Zielgruppe unterdessen einmal mehr an "Let's Dance", das allerdings auch weiterhin klar hinter den Vorjahreswerten zurückbleibt. Im Schnitt sahen diesmal 1,46 Millionen Zuschauer die Live-Show, womit RTL einen Marktanteil von guten 167 Prozent erreichte. Insgesamt verfolgten 3,95 Millionen Zuschauer die Tanzshow, die damit einen Marktanteil von 14,5 Prozent erreichte. 2,42 Millionen Zuschauer interessierten sich dann auch für die Verlängerung im Rahmen von "Exclusiv – Spezial", das einen Marktanteil von 14,4 Prozent einbrachte. In der Zielgruppe sahen 760.000 Zuschauer die von Frauke Ludowig moderierte Sendung. Angesichts eines Marktanteils von 12,3 Prozent hätte es hier für RTL besser laufen können.

Insgesamt hatte übrigens das ZDF die Nase vorn. "Der Kriminalist" wurde dort von 4,66 Millionen Zuschauern gesehen, womit die Mainzer tolle 16,1 Prozent erreichten. Bei "Letzte Spur Berlin" waren im Anschluss noch 4,32 Millionen Zuschauer dabei, was einem Marktanteil von 14,4 Prozent entspricht. In der Zielgruppe sahen 690.000 Zuschauer beziehungsweise 7,2 Prozent zu, nachdem "Der Kriminalist" von 600.000 Zuschauern gesehen wurde und damit 7,1 Prozent erzielt wurden. Die "heute-show" amüsierte in dieser Woche durchschnittlich 4,27 Millionen Zuschauer und erreichte damit stolze 18,0 Prozent.

Teilen