"It's Showtime" besser als Gottschalk, aber hinter Henssler

Die neue Sat.1-Talentshow "It's Showtime" hat einen soliden Start hingelegt und deutlich bessere Quoten erzielt als Thomas Gottschalk zuletzt. Dennoch blieb der Marktanteil im einstelligen Bereich, Vox war mit "Grill den Henssler" zudem erfolgreicher.



15.05.2017 - 08:59 Uhr von Timo Niemeier 15.05.2017 - 08:59 Uhr

Neben den schlechten Quoten der vergangenen drei Wochen kam hinzu, dass Kritiker die Gottschalk-Show "Little Big Stars" in der Luft zerrissen. Sie machten dafür aber weniger den Entertainer als den Sender verantwortlich: Vor allem der völlig verkorkste Schnitt der ersten Folge machte die Sendung quasi unsehbar. Da half auch eine kurzfristige Überarbeitung nichts mehr: Die Quoten blieben im Keller. "It's Showtime" kam da schon deutlich flüssiger daher und konnte die Quoten am Sonntagabend auch prompt steigern, ein neuer Überflieger ist aber auch die Talentshow nicht.

1,77 Millionen Menschen sahen sich die Auftaktfolge an, 940.000 davon waren zwischen 14 und 49 Jahren alt. Die Gesamt-Reichweite lag damit auf einem Niveau mit der letzten "Little Big Stars"-Ausgabe, dafür waren deutlich mehr jüngere Zuschauer dabei - das machte sich dann auch beim Marktanteil bemerkbar. In der Zielgruppe kam Sat.1 mit seiner neuen Talentshow nämlich auf solide 9,2 Prozent. Damit lag die Show mit Michelle Hunziker, Michael "Bully" Herbig und Sasha leicht über dem Sat.1-Schnitt, ist aber noch längst kein großer Erfolg für den Sender. "It's Showtime" musste sich bei den Werberelevanten nicht nur dem Ersten, ProSieben und RTL geschlagen geben, auch Vox hatte mit "Grill den Henssler" mehr Erfolg. Die Kochshow erreichte 1,93 Millionen Zuschauer, von denen exakt eine Million aus der jungen Zielgruppe kamen. Vox konnte sich damit über 9,5 Prozent Marktanteil freuen. Doch noch einmal kurz zurück zu Sat.1, wo Julia Leischik am Vorabend einen neuen Staffel-Bestwert aufstellte. "Bitte melde dich" erreichte 3,01 Millionen Zuschauer, das entsprach starken 13,0 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen - besser lief es in diesem Jahr noch nie. Erst in der vergangenen Woche gab es nur einen einstelligen Marktanteil. Aber auch bei Vox kann man zufrieden sein: "Ab ins Beet!" landete am Vorabend bei 1,71 Millionen Zuschauern und 9,4 Prozent.

