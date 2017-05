Sat.1 überzeugt mit "Harry Potter", Tele 5 dreht auf

© Sat.1

Erst im Herbst sendete ProSieben die "Harry-Potter"-Reihe, doch die Fans bekommen offenbar nicht genug: Auch in Sat.1 lief es für den Zauberlehrling am Samstag gut. Tele 5 drehte unterdessen mit dem "Vermächtnis der Azteken" richtig auf und drängte vor RTL II.



Erst im Herbst sendete ProSieben die "Harry-Potter"-Verfilmungen Woche für Woche am Freitagabend und erreichte damit tolle Werte. Nun hat auch Sat.1 mit der Ausstrahlung begonnen und bespielt den Samstagabend mit dem Zauberlehrling. Die Fans bekommen offenbar trotz der häufigen Ausstrahlung nicht genug von Potter: Mit durchschnittlich 1,01 Millionen Zuschauern und tollen 12,4 Prozent behauptete sich "Harry Potter und der Stein der Weisen" sehr gut gegen die Shows der übrigen großen Sender.

Insgesamt schalteten durchschnittlich 1,80 Millionen Zuschauer die Verfilmung des ersten Buches ein, womit Sat.1 einen Marktanteil von genau sieben Prozent erreichte und vor Vox landete, wo "Sister Act 2 – In göttlicher Mission" von durchschnittlich 1,26 Millionen Zuschauern gesehen wurde. In der klassischen Zielgruppe schalteten im Schnitt 580.000 Zuschauer ein, was für einen immerhin soliden Marktanteil von 7,1 Prozent reichte.

Richtig erfolgreich war am Samstag unterdessen Tele 5, das zur besten Sendezeit auf "Das Vermächtnis der Azteken" setzte und damit im Schnitt 770.000 Zuschauer unterhielt. Das vermeintlich so kleine Tele 5 erreichte damit insgesamt einen prächtigen Marktanteil von 2,8 Prozent. In der Zielgruppe schalteten durchschnittlich 150.000 Zuschauer ein, womit Tele 5 einen Marktanteil von guten 1,8 Prozent erreichte. "Blood Lake" unterhielt anschließend noch 90.000 Zuschauer in der Zielgruppe (1,2 Prozent) und hielt insgesamt gute 440.000 Zuschauer beim Sender. Tele 5 markierte damit einen Marktanteil von 1,9 Prozent.

Für Tele 5 lief es damit am Samstagabend sogar besser als für RTL II, wo "Prison Break" den Abend mit nur einer halben Million Zuschauer eröffnete und "Warehouse 13" sich im Anschluss mit zwei Folgen zwischen 290.000 und 310.000 Zuschauern bewegte. Während "Prison Break" in der Zielgruppe immerhin noch 310.000 Zuschauer unterhielt, was allerdings auch nur für maue vier Prozent reichte, sahen bei "Warehouse 13" nur noch 160.000 bis 190.000 Zuschauer zu. RTL II erreichte damit nicht mehr als sehr miese 1,9 und 2,2 Prozent. Auch mit "The Walking Dead" war im Anschluss nicht viel zu holen: Die Zombieserie startete mit miesen 2,0 und 2,1 Prozent und konnte sich auch nach Mitternacht nur auf 2,8 Prozent bessern. Im Vorabendprogramm versagte "Blitzschlag" mit gerade einmal 80.000 Zuschauern und miesen anderthalb Prozent in der Zielgruppe.

Einen guten Abend verzeichnete unterdessen der kleine Sender One, der RTL II mit dem Streifen "Gift" zumindest insgesamt gefährlich nahe kam und im Schnitt 410.000 Zuschauer unterhielt. Mit einem Marktanteil von 1,5 Prozent bewegte sich "Gift" deutlich über dem One-Schnitt. In der jungen Zielgruppe schalteten durchschnittlich 70.000 Zuschauer ein, womit One einen Marktanteil von ordentlichen 0,9 Prozent erreichte. "Precious – Das Leben ist kostbar" wollten anschließend noch insgesamt 200.000 Zuschauer sehen (0,8 Prozent), während für "Arbitrage – Der Preis der Macht" daran anschließend noch 100.000 Zuschauer dran blieben. In der Zielgruppe sahen 40.000 Zuschauer "Precious", ein Viertel davon blieb auch anschließend noch dran.

