Relegation der 2. Bundesliga punktet im ARD-Vorabend

Mit der Begegnung zwischen SSV Jahn Regensburg und TSV 1860 München erreichte Das Erste viele Fußballfans im Vorabendprogramm. Dafür lief es in der Primetime mit dem Fernsehfilm eher mau. Den Tagessieg machten drei ZDF-Formate unter sich aus.



27.05.2017 - 09:18 Uhr von Marcel Pohlig 27.05.2017 - 09:18 Uhr

Nachdem Das Erste am Vatertag mit der Bundesliga-Relegation bereits viele Fußballfans erreichte, punktete einen Tag später nun auch die Relegation der 2. Bundesliga bei den Zuschauern. Im Vorabendprogramm erreichte das Spiel zwischen SSV Jahn Regensburg und TSV 1860 München im Schnitt 2,40 Millionen Zuschauer und damit einen Marktanteil von 15,4 Prozent. Im Vergleich zum Vorjahr waren das zwar rund eine halbe Million weniger – damals wurde aber auch eine Stunde später angestoßen. In der Zielgruppe schalteten 550.00 Zuschauer ein, was guten 13,2 Prozent entspricht. Das Erste schlug sich damit deutlich besser als zuletzt freitags mit der Kombi aus "Paarduell" und "Sag die Wahrheit".

In der Primetime lief es für Das Erste dagegen weniger prächtig. Der Fernsehfilm "Für Dich dreh ich die Zeit zurück" unterhielt zur besten Sendezeit lediglich 2,58 Millionen Zuschauer und kam damit nicht über genau zehn Prozent hinaus. In der jüngeren Zielgruppe schalteten durchschnittlich 430.000 Zuschauer ein, was 5,7 Prozent entspricht. Ein zuvor eingeschobener Brennpunkt zu Trump und dem G7-Gipfel sahen im Schnitt 3,21 Millionen Zuschauer, die "Tagesschau" wollten alleine im Ersten 3,21 Millionen Zuschauer sehen.

Der Tagessieg wäre um ein Haar unterdessen an die "heute-show" gegangen, die am Freitagabend im Schnitt 4,20 Millionen Zuschauer unterhielt. Weil "Letzte Spur Berlin" aber noch 100.000 Zuschauer mehr einschalteten, reichte es letztlich "nur" für den zweiten Platz im Tagesranking. Mit 17,7 Prozent fiel der Marktanteil für Oliver Welke und Co. am späteren Abend aber freilich etwas höher aus als für "Letzte Spur Berlin", die mit 16,2 Prozent aber ebenfalls prächtig lief.

In der jungen Zielgruppe kam im ZDF derweil niemand an die "heute-show" heran. Mit 1,24 Millionen Zuschauern war die Satireshow das erfolgreichste ZDF-Format bei den 14- bis 49-Jährigen, keine andere Sendung erreichte hier ein Millionenpublikum oder einen zweistelligen Marktanteil. Mit 15,8 Prozent lief es für die "heute-show" so gut wie in diesem Jahr noch nicht. "Letzte Spur Berlin" erreichte im Schnitt 690.000 Zuschauer in der Zielgruppe und damit gute 8,6 Prozent; "Die Chefin" zum Start in den Abend mit 510.000 Zuschauern einen Marktanteil von 7,5 Prozent. Insgesamt eröffnete die Krimiserie den Abend mit 4,19 Millionen Zuschauern.

