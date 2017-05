"Sing meinen Song" treibt "Meylensteine" kräftig an

© Vox/Nady El-Tounsy

Auch in Woche 2 hat die "Sing meinen Song" das Publikum überzeugt. Mit fast 13 Prozent Marktanteil wiederholte die Vox-Show den Erfolg der Vorwoche und verhalf auch "Meylensteine" zum Erfolg. ProSieben und Sat.1 erzielten dagegen nur einstellige Werte.



31.05.2017 - 09:04 Uhr von Alexander Krei 31.05.2017 - 09:04 Uhr

Nach dem erfolgreichen Staffel-Auftakt hat "Sing meinen Song" das gute Quoten-Niveau auch in der zweiten Woche halten können. Wie schon sieben Tage zuvor erzielte die Musikshow bei Vox auch diesmal einen starken Marktanteil von 12,9 Prozent in der Zielgruppe und spielte damit auf Augenhöhe mit RTL. Insgesamt waren nur geringfügig weniger Zuschauer dabei als beim Staffel-Start: 1,91 Millionen schalteten ab 20:15 Uhr ein, um "Sing meinen Song" zu sehen.

Im weiteren Verlauf des Abends punktete der Sender zudem mit der "Silbermond-Story", die noch 1,43 Millionen Zuschauer vor dem Fernseher hielt und einen überzeugenden Marktanteil von 11,3 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen einfuhr. Hinzu kommt, dass am späten Abend auch noch die "Meylensteine" Fahrt aufnahmen: Kürzlich nach "The Story of my Life" noch bitter gefloppt, verfehlte das Musik-Format nun mit 11,4 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe nur knapp die bisherige Rekord-Marke. Geholfen hat womöglich auch die Unterstützung durch Helene Fischer.

Andere Sender konnten von zweistelligen Marktanteilen am Dienstagabend hingegen nur träumen: So landete ProSieben etwa mit seinen "Simpsons"-Wiederholungen teils bei nur sieben Prozent und musste sich sogar hinter RTL II einreihen, wo die Doku "Hartz und herzlich" mit stolzen 8,5 Prozent zu überzeugen wusste. Der Staffel-Auftakt von "Achtung Abzocke" blieb zudem bei kabel eins hinter den Erwartungen zurück und erzielte ernüchternde 4,4 Prozent Marktanteil, lediglich 970.000 Zuschauer entschieden sich für das Format.

Sat.1 schaffte indes mit der Komödie "Da muss Mann durch" wenig ruhmreiche 7,6 Prozent Marktanteil bei insgesamt 1,97 Millionen Zuschauern. Später am Abend sah es für den Sender dann richtig bitter aus: Nachdem schon "Akte 20.16" nur 5,8 Prozent Marktanteil erzielte, ging der neue Drittanbieter-Talk "Dinner Party" mit Marlene Lufen nach Mitternacht vollends unter. 160.000 Zuschauer und ein Marktanteil von 1,6 Prozent in der Zielgruppe sind wahrlich desaströs.

Immerhin kommen von der Daytime gute Nachrichten für Sat.1: Ohne Blaulicht-Konkurrenz durch RTL erzielte "Auf Streife" diesmal bis zu 14,6 Prozent Marktanteil und auch die "Klinik am Südring" punktete mit 14,2 Prozent am Nachmittag. Die Erfolge konnten allerdings nicht verhindern, dass Sat.1 am Dienstag mit einem Tagesmarktanteil von nur 8,1 Prozent lediglich auf dem fünften Platz landete. Marktführer war RTL mit 13,3 Prozent, gefolgt von Vox mit sehr guten 9,3 Prozent.

