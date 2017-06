Alte RTL-Serien hängen "Global Gladiators" ab

© ProSieben / Richard Hübner

RTL wiederholt donnerstags nun alte Folgen von "Der Lehrer" und "Doc meets Dorf" und war damit überraschend erfolgreich. Die neue ProSieben-Show "Global Gladiators" blieb dagegen blass und knapp im einstelligen Bereich hängen.



02.06.2017 - 08:47 Uhr von Uwe Mantel 02.06.2017 - 08:47 Uhr

Um es positiv zu sagen: "Global Gladiators" holte bei ProSieben zum Start einen Marktanteil über dem Senderschnitt - was aber vor allem daran lag, dass dieser sich zuletzt beharrlich im einstelligen Bereich festgefahren hat. Und über den kam auch das neue Sommerformat zumindest zum Auftakt nicht hinaus. Mit 9,9 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen konnte "Global Gladiators" ProSieben in dieser Woche noch nicht wirklich voran bringen. 1,31 Millionen Zuschauer sahen insgesamt zu. "red." erreichte im Anschluss gegen 23 Uhr übrigens 10,1 Prozent, was zumindest darauf hindeutet, dass die "Global-Gladiators"-Zuschauer nicht im Laufe der Sendung abgeschaltet haben. (Hier geht's zu unserer Kritik zur Sendung)

Trotzdem reichte es für die "Global Gladiators" am Donnerstag nur für Platz 9 in der Liste der in der Zielgruppe meistgesehenen Sendungen des Tages. Dominiert wird sie von RTL - obwohl man dort am Donnerstagabend im Sommer nur auf Wiederholungen setzt. Doch "Der Lehrer" hat inzwischen offenbar eine so große Fangemeinde angesammelt, dass man auch mit alten Folgen punkten kann. 15,5 und 14,8 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen holten die beiden Folgen zum Start, die Gesamt-Zuschauerzahl lag bei der zweiten Folge knapp unter der 2-Millionen-Marke.

Das zog im Anschluss auch das einst nach einer Staffel abgesetzte "Doc meets Dorf" mit nach oben, das mit 15,2 und 15,8 Prozent Marktanteil das gute Quotenniveau bis Mitternacht halten konnte. Meistgesehene Sendung des Tages war übrigens einmal mehr "Gute Zeiten, Schlechte Zeiten", das sich mit 22 Prozent Marktanteil weiterhin in glänzender Form befindet.

Im Serien-Bereich hatte RTL in jedem Fall im Duell mit den Krimis von Sat.1 klar die Nase vorn. "Criminal Minds: Beyond Borders" startete mit 9,1 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen in den Abend, danach steigerten sich die Wiederholungen von "Criminal Minds" sukzessive über 9,4 und 10,3 auf sehr gute 14,0 Prozent Marktanteil nach 23 Uhr - letztlich dürfte man bei Sat.1 mit dem Abend also zufrieden sein.

Mehr zum Thema "Global Gladiators": Karawane der Lästermäuler

Teilen