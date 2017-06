ProSieben-Show "Global Gladiators" kann sich steigern

© ProSieben / Richard Hübner

Der ProSieben-Neustart "Global Gladiators" hat in der zweiten Woche einige Zuschauer hinzugewinnen können. Vor allem beim jungen Publikum ging es für die Show nach oben. Vorne lagen aber erneut die Serien-Aufgüsse von RTL.



09.06.2017 - 08:42 Uhr von Alexander Krei 09.06.2017 - 08:42 Uhr

Nach dem etwas ernüchternen Start mit knapp weniger als zehn Prozent Marktanteil hat sich die neue ProSieben-Show "Global Gladiators" in der zweiten Woche steigern können. Mit 910.000 Zuschauern im Alter zwischen 14 und 49 Jahren verzeichnete die Sendung am Donnerstag einen Marktanteil von 10,7 Prozent - das ist zwar deutlich weniger als der Sender zuletzt mit "Germany's next Topmodel" gewohnt war, bedeutet gleichzeitig aber einen Wert, der sich klar über den aktuell schwachen Normalwerten von ProSieben bewegt.

Insgesamt schalteten 1,45 Millionen Zuschauer ein, um die Promi-Show zu sehen - gegenüber der Vorwoche entsprach das einer Steigerung um 140.000 Zuschauer. Mit Blick auf die Zielgruppe musste sich "Global Gladiators" in dieser Woche einzig RTL geschlagen geben: Dort setzte sich "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" bereits am Vorabend mit einem starken Marktanteil von 20,4 Prozent an die Spitze, in der Primetime brachten es zwei Wiederholungen von "Der Lehrer" auf 15,5 beziehungsweise 13,9 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Jeweils knapp mehr als 1,9 Millionen Zuschauer waren hier dabei.

Dank der guten Vorlage schlug sich danach dann auch "Doc meets Dorf" wacker: Die längst eingestellte RTL-Serie brachte es um 22:15 Uhr zunächst auf 12,2 Prozent Marktanteil beim jungen Publikum und steigerte sich mit einer weiteren Folge zu später Stunde noch auf überzeugende 15,5 Prozent. Damit war der Kölner Sender auch zu diesem Zeitpunkt noch Marktführer in der Zielgruppe. ProSieben musste sich dagegen im Anschluss an "Global Gladiators" mit 8,9 Prozent Marktanteil für "red!" begnügen und erzielte später mit dem Magazin "Follow us!" sogar nur noch fünf Prozent.

Für Sat.1 verlief der Abend indes durchwachsen: Eine neue Folge von "Criminal Minds: Beyond Borders" blieb zunächst bei 1,83 Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von 8,7 Prozent in der Zielgruppe hängen, ehe auch zwei "Criminal Minds"-Aufgüsse einstellig blieben. Erst mit "Blindspot" konnte später am Abend die Marke von zehn Prozent geknackt werden. Keine guten Nachrichten kommen dagegen von RTL II, wo man den "Frauentausch" kurzfristig vorgezogen hat: Gerade mal 530.000 Zuschauer und ein Marktanteil waren für die neue Folge drin - damit war RTL II das Schlusslicht unter den acht großen Sendern. Erst die zweite "Frauentausch"-Folge lief mit sechs Prozent zufriedenstellend.

Teilen