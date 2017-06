Bislang schwächstes "Let's Dance" endet mit Bestwert

© MG RTL/Stefan Gregorowius

Auch wenn es zum Finale nun einen neuen Bestwert gab: Blickt man auf die gesamte Staffel, so lief "Let's Dance" in diesem Jahr deutlich schwächer als man dies in Köln gewohnt ist. Im Schnitt sahen erstmals weniger als vier Millionen Zuschauer zu.



Zum Abschluss gab es immerhin noch einmal einen neuen Staffelbestwert: 4,41 Millionen Zuschauer verfolgten am Freitagabend die letzte Ausgabe von "Let's Dance". Der Marktanteil der nun wieder knapp vierstündigen Live-Show besserte sich auf 19,1 Prozent, was rund zweieinhalb Prozentpunkte mehr als noch vor sieben Tag war. In der Zielgruppe schalteten 1,50 Millionen Zuschauer die Tanzshow, die Gil Ofraim für sich entschied, ein. Das war zwar kein neuer Bestwert, dafür kann sich der Marktanteil sehen lassen: "Let's Dance" übersprang erstmals in dieser Staffel wieder die 20-Prozent-Marke und bescherte RTL einen tollen Marktanteil von 20,4 Prozent.

Der Bestwert zum Abschluss sollte dennoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass eben jene 4,41 Millionen Zuschauer noch in der vergangenen Woche nicht besonders erwähnenswert und eher das normale Nivea gewesen wären. Damals sahen nämlich noch knapp über fünf Millionen Zuschauer die letzte Ausgabe, während jede vorherige Show locker deutlich über vier Millionen Zuschauer unterhielt. Das fiel "Let's Dance" in diesem Jahr deutlich schwerer: Nur vier von zwölf Ausgaben kletterten über diese Marke; vor allem zum Ende hin konnte die Tanzshow ohne Konkurrenz von Luke Mockridge bei Sat.1 zulegen. Mit im Schnitt nur 3,95 Millionen Zuschauer, das noch schwächere Kennenlern-Special im Februar nicht mitgerechnet, unterhielt "Let's Dance" im Staffelschnitt erstmals weniger als vier Millionen Zuschauer. In der Zielgruppe ging es von 18,6 Prozent im Vorjahr auf nun 17,2 Prozent nach unten.

Während ProSieben mit "Transformers – Die Rache" zur besten Sendezeit 720.000 Zuschauer in der Zielgruppe unterhielt und damit nicht über 9,2 Prozent hinaus kam, lief es für Sat.1 in der Primetime zumindest etwas besser als in der Vorwoche. Ein Hit war der Spielfilm "Meine erfundene Frau" mit 670.000 Zuschauern und achteinhalb Prozent in der Zielgruppe allerdings auch nicht. Insgesamt schalteten 1,11 Millionen Zuschauer ein. "Jetzt wird's tierisch" konnte anschließend dann erneut nicht wirklich punkten und unterhielt nur 460.000 Zuschauer in der Zielgruppe. Im Vergleich zur Vorwoche sank der ohnehin schon schwache Marktanteil von nur 7,1 Prozent noch einmal auf miese 6,3 Prozent. Insgesamt schalteten 910.000 Zuschauer ein. Mit den "Old Ass Bastards" waren danach gar nur noch 5,8 Prozent zu holen.

Mit einem Tagesmarkanteil von 15,5 Prozent schloss RTL den Freitag übrigens als strahlender Sieger in der Zielgruppe ab. Das Zweitplatzierte ProSieben lag mehr als fünf Prozentpunkte dahinter. Doch erfolgreich war bei RTL auch längst nicht alles: Für den Nachmittag muss dringlich eine Lösung her, denn mit drei Folgen der "Verdachtsfälle" am Stück brachten es die Kölner nur auf Marktanteile zwischen 7,8 und 7,9 Prozent. Auch die "Betrugsfälle" taten sich anschließend mit nur 290.000 Zuschauern in der Zielgruppe und 9,4 Prozent äußerst schwer.

