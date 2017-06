"Sherlock" bleibt beim jungen Publikum ein Erfolg

© BBC

Nach längerer Pause liefen in den vergangenen Tagen drei neue "Sherlock"-Folgen im Ersten. Die schlugen sich insbesondere beim jungen Publikum gut. Aber auch das ZDF punktete am späten Sonntagabend mit britischer Krimi-Kost.



12.06.2017 - 09:11 Uhr von Alexander Krei 12.06.2017 - 09:11 Uhr

Die britische Krimireihe "Sherlock" war fürs Erste auch in diesem Jahr wieder ein voller Erfolg - und zwar vor allem beim jungen Publikum. Dort verzeichnete die Serie mit Benedict Cumberbatch in der Hauptrolle einmal mehr durchweg zweistellige Marktanteile und damit Werte, die weit über dem Senderschnitt liegen. Zum Abschied sah es ebenfalls noch einmal überzeugend aus: 1,09 Millionen 14- bis 49-jährige Zuschauer sorgten am Sonntag ab 21:45 Uhr für einen sehr guten Marktanteil von 12,9 Prozent.

Der Quoten-Trend zeigte zuletzt allerdings ein wenig nach unten, denn gestartet war die Staffel sogar noch mit mehr als 14 Prozent. Auch insgesamt kamen seither ein paar "Sherlock"-Fans abhanden: Von den über drei Millionen Zuschauern, die an Pfingsten dabei waren, schalteten nun noch 2,56 Millionen ein. Der Marktanteil belief sich auf 10,8 Prozent, nachdem der "Tatort" im Vorfeld noch mit 6,94 Millionen Zuschauern sowie Marktanteilen von mehr als 20 Prozent bei Jung und Alt das Feld dominierte.

So mancher Krimi-Fan entschied sich am späten Sonntagabend lieber für das ZDF, wo mit "Lewis" ebenfalls Stoff aus Großbritannien zu sehen war. 2,59 Millionen Zuschauer und ein Marktanteil von 12,5 Prozent sind ordentliche Werte. Bei den 14- bis 49-Jährigen lief's dagegen mit nur 4,6 Prozent ziemlich mau - und das, obwohl das "heute-journal" im Vorfeld sogar noch auf 9,7 Prozent gekommen war. 5,29 Millionen Zuschauer entschieden sich für die Nachrichtensendung und damit eineinhalb Millionen mehr als zuvor beim "Traumschiff"-Aufguss dabei waren.

Punkten konnte das ZDF zudem zur Mittagszeit mit seinem "Fernsehgarten", der auf 1,94 Millionen Zuschauer sowie einen Marktanteil von 18,5 Prozent beim Gesamtpublikum kam und auch bei den Jüngeren mit 10,0 Prozent gefragt war. Das Fernduell mit "Immer wieder sonntags" gewann Andrea Kiewel damit klar für sich, auch wenn die Quoten des ARD-Pendants zuletzt anstiegen. 1,49 Millionen Zuschauer und 16,2 Prozent Marktanteil können sich ebenfalls sehen lassen.

