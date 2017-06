Quotenschub: "Sing meinen Song" steigert sich auf Bestwert

© Vox/Markus Hertrich

Etwas überraschend hat "Sing meinen Song" am Dienstag einen gewaltigen Quotenschub hingelegt. Die neueste Ausgabe brachte es auf 20 Prozent Marktanteil und erreichte damit einen neuen Rekord. RTL hatte in der Primetime keine Chance.



21.06.2017 - 09:12 Uhr von Timo Niemeier 21.06.2017 - 09:12 Uhr

Schon mit den ersten fünf Folgen der neuen "Sing meinen Song"-Staffel hat man bei Vox sehr zufrieden sein können. Alle Ausgaben lagen deutlich über dem Senderschnitt und im zweistelligen Bereich, zuletzt näherte man sich dem Allzeit-Hoch sogar wieder an. Dieses wurde nun deutlich pulverisiert. 1,74 Millionen junge Zuschauer sahen sich die neueste Ausgabe an und sorgten so für 20 Prozent Marktanteil. Damit gewann Vox nicht nur locker den Dienstag, "Sing meinen Song" übertrumpfte seinen bisherigen Rekord sogar um rund vier Prozentpunkte.

Auch insgesamt sah es angesichts von 2,65 Millionen Zuschauern und 10,2 Prozent richtig gut aus. Auch hier verzeichnete Vox ein kräftiges Plus im Vergleich zu den restlichen Folgen dieser Staffel, bislang lag die durchschnittliche Reichweite bei knapp über zwei Millionen. Mehr Zuschauer erreichte "Sing meinen Song" nur zum Auftakt in die dritte Staffel im vergangenen Jahr, damals sahen sogar fast drei Millionen Menschen zu.

Marktanteils-Trend: Sing meinen Song - Das Tauschkonzert



Die starken Quoten beflügelten schließlich auch die "Michael-Patrick-Kelly-Story", die Vox ab 22:10 Uhr zeigte. 1,34 Millionen Zuschauer im Alter zwischen 14 und 49 Jahren sorgten für 17,9 Prozent Marktanteil. Das ist mit Abstand der beste Wert, den die Musiker-Porträts seit dem Start der aktuellen Staffel erreicht haben. Insgesamt sahen noch 2,22 Millionen Menschen zu, was auch hier noch zu einem zweistelligen Marktanteil beim Gesamtpublikum in Höhe von 10,6 Prozent führte. "Meylensteine" erreichte am späten Abend schließlich 11,8 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe und steigerte sich so auf einen neuen Rekordwert.

Keine Chance auf den Tagessieg hatte bei dieser starken Konkurrenz RTL: Zwei Folgen von "Bones" blieben bei 13,7 und 12,6 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe hängen. Das ist eigentlich noch recht gut, wenn man bedenkt, dass RTL derzeit nur Wiederholungen zeigt. Die Probleme am Nachmittag sind dafür größer: Die zweite Folge von "Verkauf’s Zuhaus" fiel nach einem gewohnt starken "Punkt 12" auf 8,0 Prozent Marktanteil ab. Aber auch die Scripted Realitys erreichten bis zum Start von "Unter Uns" keine zweistelligen Werte mehr.

Insgesamt sicherte sich Das Erste den Tagessieg mit seinen Serien, das konnte selbst "Sing meinen Song" nicht verhindern. 4,75 Millionen Menschen entschieden sich ab 21 Uhr für "In aller Freundschaft", "Um Himmels Willen" kam davor schon auf 4,19 Millionen. Mit den Marktanteilen in Höhe von 17,6 und 16,5 Prozent kann man im Ersten sehr zufrieden sein. Beim jungen Publikum war der Erfolg mit 6,1 und 5,1 Prozent dagegen überschaubar.

Teilen