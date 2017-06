Neue Sitcom-Schiene bei ProSieben legt Fehlstart hin

© FOX

Trotz Sommerflaute setzt ProSieben ab sofort dienstags auf relativ viele neue Serienfolgen. "The Mick" legte nun aber einen völligen Fehlstart hin und auch die neuen Episoden von "Mom" konnten nicht überzeugen. Doch auch RTL und Sat.1 hatten Probleme.



28.06.2017 - 09:27 Uhr von Timo Niemeier 28.06.2017 - 09:27 Uhr

Schon seit Wochen laufen die "Simpsons" am Dienstagabend in der Primetime eher schlecht als recht. Im Juni kam die gelbe Familie kein einziges Mal auf zweistellige Marktanteile - so auch in dieser Woche. Die drei gezeigten Folgen bewegten sich bei Werten zwischen 9,3 und 9,7 Prozent und waren damit schon das beste, was ProSieben zwischen 20:15 Uhr und Mitternacht einfahren konnte. Im Anschluss ging es nämlich so richtig bergab.

Den Start der neuen Sitcom "The Mick" wollten nur 820.000 Menschen sehen, im Vergleich zu den "Simpsons" gingen fast 300.000 Zuschauer verloren. Der Marktanteil beim jungen Publikum lag bei enttäuschenden 7,0 Prozent. Zwei neue Folgen von "Mom" machten ihre Sache mit 6,6 und 7,3 Prozent nicht besser. Und auch "The Flash" versagte ab 23:05 Uhr erwartungsgemäß mit nur 7,0 Prozent.

Das ist besonders deshalb bitter, weil es für ProSieben sonst am Dienstag eigentlich ziemlich gut lief. Zwischen 7 Uhr in der Früh und 20:15 Uhr erzielte man durchgängig zweistellige Marktanteile, teilweise ging es bis auf 19,4 Prozent nach oben. Auch "Taff" präsentierte sich mit 14,6 Prozent richtig gut. Der Vorabend, bestehend aus den "Simpsons", "Big Bang Theory" und "Galileo", war noch das schwächste Glied in der Kette, schlug sich mit mehr als elf Prozent Marktanteil aber dennoch gut. Durch die schwache Primetime reichte es dann aber nur zu 10,6 Prozent Marktanteil. Und auch wenn das über den Werten der jüngsten Vergangenheit liegt: Hier wäre auch noch mehr drin gewesen.

Doch auch bei der Konkurrenz hatten sie mit Problemen zu kämpfen. RTL unterhielt mit der ersten Folge "Bones" nur 1,98 Millionen Zuschauer, der Marktanteil in der Zielgruppe lag bei 10,5 Prozent. Folge zwei steigerte sich danach immerhin auf 2,35 Millionen und 12,7 Prozent. Sat.1 ging mit dem Film "Liebe macht sexy" völlig unter: Nur 1,44 Millionen Menschen schalteten ein und bescherten dem Sender so magere 6,0 Prozent. Und auch Claus Strunz' "Akte" blieb danach bei 7,2 Prozent Marktanteil hängen.

