Fußball drückt "Global Gladiators" und "Criminal Minds: BB"

Gegen die Fußball-Konkurrenz im Ersten hatten die großen Privatsender Probleme: Bei ProSieben und Sat.1 fielen "Global Gladiators" und "Criminal Minds: Beyond Borders" auf neue Tiefs. Auch RTL ließ Federn, drehte aber spät auf.



30.06.2017 - 09:22 Uhr von Timo Niemeier 30.06.2017 - 09:22 Uhr

Mehr als elf Millionen Zuschauer und in beiden wichtigen Zuschauergruppen mehr als 30 Prozent Marktanteil: Das Erste hat mit dem Confed Cup den Donnerstag dominiert und der Konkurrenz nur wenig Luft zum atmen gelassen. Erster Verfolger bei den jungen Zuschauern war RTL, wo alte Folgen von "Der Lehrer" aber deutlich schlechter liefen als zuletzt. Mit Marktanteilen von 9,2 und 9,4 Prozent musste man sich in Köln begnügen.

Am späten Abend verbesserten sich die Quoten spürbar und hier zeigte RTL, siehe da - "Schmidt - Chaos auf Rezept". Die eigenproduzierte Serie kam 2014 nur auf acht Folgen und darf nun noch einmal im Sommerprogramm ran. Und mit zunächst 12,1 und später 17,3 Prozent schlug sich die Serie auch ziemlich gut. Alle Folgen von "Der Lehrer" und "Schmidt" pendelten bei Reichweiten zwischen 1,26 und 1,45 Millionen.

Große Probleme hatte dagegen ProSieben, wo zur besten Sendezeit eine neue Ausgabe von "Global Gladiators" zu sehen war. Mit nur 1,16 Millionen Zuschauern und 6,1 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe fiel das Format auf ein neues Tief. Für "red" lief es danach mit 7,8 Prozent nicht viel besser. Und während RTL am späten Abend noch aufdrehen konnte, war bei ProSieben genau das Gegenteil zu beobachten. Eine alte Ausgabe von "Follow us! Das ProSieben-Reportermagazin" wollten nur noch 260.000 Menschen sehen, der Marktanteil in der Zielgruppe betrug völlig desolate 3,2 Prozent.

Auch Sat.1 hatte keinen wirklichen Grund zur Freude. Den Auftakt zur zweiten "Criminal Minds: Beyond Borders"-Staffel sahen sich ab 20:15 Uhr zwar immerhin 1,80 Millionen Menschen an, nur 720.000 davon waren aber zwischen 14 und 49 Jahren alt. Und so lag der Marktanteil beim jungen Publikum bei 7,4 Prozent - schlechter lief es für die Serie bislang noch nie. Zwei alte "Criminal Minds"-Folgen holten danach noch 6,1 und 9,9 Prozent.

Recht zufrieden sein kann man dagegen bei Vox: Mit dem Film "Ich - Einfach Unverbesserlich" unterhielt man 800.000 junge Menschen und generierte damit 7,9 Prozent Marktanteil. Hinter RTL war Vox damit der zweite Fußball-Verfolger. Insgesamt sahen 1,15 Millionen Menschen zu. Der zweite Film des Abends, "Kick-Ass", konnte die guten Werte im Anschluss halten und landete bei 7,8 Prozent. Kabel eins dagegen versagte zur besten Sendezeit und holte mit "50 erste Dates" nur 3,0 Prozent Marktanteil beim jungen Publikum, "Leg dich nicht mit Zohan an" steigerte sich dafür ab 22 Uhr auf deutlich bessere 7,1 Prozent.

