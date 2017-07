"SZ" wieder vor der "FAZ", "Upday" wächst weiter stark

© IVW

Süddeutsche.de konnte gegen den allgemeinen Trend im Juni deutlich an Visits zulegen und zog damit wieder an FAZ.net vorbei, das zu den größeren Verlierern gehörte. Außerdem: Springers Samsung-App Upday wächst weiter stark.



10.07.2017 - 15:29 Uhr von Uwe Mantel 10.07.2017 - 15:29 Uhr

Der sommerliche Juni sorgte allgemein für eher leicht sinkende Reichweiten bei den großen Nachrichtenangeboten. Gegen den Trend ein leichtes Wachstum von 2,5 Prozent im Vergleich zum Mai verzeichnete allerdings der Platzhirsch Bild.de, der mit über 364 Millionen Visits die Rangliste weiterhin mühelos anführt. Direkt dahinter findet sich Upday - was allerdings daran liegt, dass Springer die exklusiv für Samsung-Smartphones produzierte Nachrichtenaggregator-App inzwischen in etlichen Ländern gestartet hat. Nur etwa 30 Prozent der Besuche kommen aus Deutschland. Berücksichtigt man nur den deutschen Anteil, würde sich Upday hinter der "Welt" auf dem sechsten Platz einsortieren - was natürlich trotzdem eine beachtliche Reichweite ist. "Upday" ist aber wie gesagt ein Nachrichten-Aggregator, verlinkt also in erster Linie auf Angebote Dritter.

"Upday" verzeichneten im Juni auch "Süddeutsche.de" und "Express Online" ein signifikantes Wachstum von rund fünf Prozent. Die "SZ" zog online damit wieder an der "FAZ" vorbei, deren Online-Angebot gleichzeitig mit einem Minus von 4,0 Prozent zu den größeren Verlieren gehörte. Noch deutlicher ging's für "RP-Online" runter, wo das Minus im Vergleich zum - durch die NRW-Wahl geprägten - Mai sogar zweistellig war.

Eine Neuerung gibt's im hinteren Teil unserer Top 15: Madsack hat sich entschieden, alle Angebote wie haz.de, lvz.de oder auch immonet unter "RND" (RedaktionsNetzwerk Deutschland) zu subsummieren. Gemeinsam erreichen diese Madsack-Angebote 21,8 Millionen Visits. Damit sortiert sich "RND" auf dem 23. Platz ein.



Visits

Juni '17

+/-

zum Mai

+/-

zum Juni '16 Bild.de

364.475.794 + 2,5 %

+ 10,8 %

Upday*

(nur 30% der Visits aus DE)

269.939.018

+ 16,7 %

---

Spiegel Online

234.453.478 - 0,1 %

- 2,4 %

Focus Online

173.932.448

+ 0,2 %

+ 9,4 %

n-tv.de

125.686.430

- 0,6 %

- 1,1 %

Welt

115.197.353

- 1,5 %

+ 28,7 %

Zeit Online

63.567.022

- 0,4 %

+ 9,6 %

Süddeutsche.de

59.375.445

+ 5,0 %

+ 12,0 %

FAZ.net 56.324.594

- 4,0 %

+ 10,6 %

Stern.de 44.674.532 + 2,4 %

+ 17,3 %

Funke Medien NRW

25.878.434 - 3,9 %

+ 26,1 %

Express Online

25.563.955 + 4,6 %

+ 19,1 % RND (Madsack)

21.809.002

---

---

Huffington Post 20.779.112 - 2,0 % + 16,9 % RP-Online 20.764.878 - 10,5 % - 3,6 %

