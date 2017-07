Eurosport punktet mit Tour de France und Fußball-EM

© Tour de France

Mit jeder Menge Live-Sport gelang es Eurosport 1 am Dienstag, starke Quoten zu erzielen. Während am Nachmittag die Tour de France weiter prächtig lief, war danach auch auf die Frauen-Fußball-EM Verlass. Der ARD-Sender One hatte das Nachsehen.



In den ersten beiden Wochen hat die Tour de France bei Eurosport 1 deutlich mehr Zuschauer erreicht als im vorigen Jahr: Nach Angaben von Discovery konnte die Reichweite um 28 Prozent auf im Schnitt 330.000 Zuschauer ausgebaut werden - am Sonntag waren in der Spitze sogar über 700.000 Radsport-Fans dabei. Und auch zum Start in die Woche lief's wieder richtig gut: Nach dem Ruhetag erreichte die Tour de France am Dienstag ab 13:30 Uhr im Schnitt 340.000 Zuschauer, die den Marktanteil von Eurosport 1 auf starke 3,7 Prozent trieben.

Einzig bei den 14- bis 49-Jährigen tat sich die Live-Übertragung der 16. Etappe ein ganzes Stück schwerer: Aber auch dort bewegte sich die Tour mit einem Marktanteil von 0,9 Prozent über den Normalwerten des Senders, der im Übrigen beim Gesamtpublikum am Dienstag auf einen stolzen Tagesmarktanteil von 1,8 Prozent kam und damit noch vor Sendern wie RTL Nitro oder DMAX landete. Auch Konkurrent Sport1 konnte hier nicht mithalten. Gleiches gilt für den ARD-Sender One, der mit der Tour de France auf 140.000 Zuschauer sowie 1,5 Prozent Marktanteil kam.

Als Das Erste um 16:15 Uhr in die Übertragung einstieg, zogen die Reichweiten allerdings noch einmal kräftig an: Mit 1,16 Millionen Zuschauern brachte es die Live-Übertragung im Hauptprogramm auf gute 11,2 Prozent Marktanteil. Besonders gut hatte es übrigens am Sonntag ausgesehen, als mit 2,31 Millionen Zuschauern sogar ein neuer Jahresbestwert aufgestellt werden konnte. Der Marktanteil war zu diesem Zeitpunkt auf starke 15,1 Prozent angestiegen und auch bei den 14- bis 49-Jährigen mit 10,3 Prozent richtig gut ausgefallen.

Bei Eurosport 1 kann man indes auch mit Blick auf die Frauen-Fußball-EM zufrieden sein: So erreichte das Gruppenspiel zwischen Frankreich und Island am am Abend 490.000 Zuschauer sowie einen Marktanteil von 2,0 Prozent, nachdem die Partie zwischen Österreich und der Schweiz am späten Nachmittag bereits auf 420.000 Zuschauer gekommen war. Der Marktanteil lag zu diesem Zeitpunkt bei 2,6 Prozent. Auch in diesem Fall setzte sich Eurosport 1 klar gegen One durch, das das Spiel ebenfalls zeigte. Mehr als 70.000 Zuschauer sowie 0,4 Prozent Marktanteil waren dort allerdings nicht drin.

