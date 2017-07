kabel eins erleidet Bruchlandung mit "Unser neuer Chef"

© kabel eins

Die neue kabel-eins-Reihe "Unser neuer Chef" hat zum Start nicht mal eine halbe Million Zuschauer interessiert - und Schuld daran war nicht nur die starke Fußball-Konkurrenz. Bei Vox feierte "Hot oder Schrott" eine überaus erfolgreiche Rückkehr.



26.07.2017 - 09:25 Uhr von Alexander Krei 26.07.2017 - 09:25 Uhr

Groß waren die Hoffnungen bei kabel eins, mit "Unser neuer Chef - Jetzt entscheiden wir!" endlich mal wieder einen durchschlagenden Erfolg im Dokusoap-Bereich hinlegen zu können. Geklappt hat das zum Auftakt am Dienstag allerdings überhaupt nicht: Mit gerade mal 460.000 Zuschauern war kabel eins mit großem Abstand das Schlusslicht unter den acht großen Sendern und musste noch dazu ZDFneo den Vortritt lassen. Selbst Tele 5 erreichte mit seinem Film "Saat des Todes" kaum weniger Zuschauer als "Unser neuer Chef".

Die Folge war ein desaströser Marktanteil von nur 1,5 Prozent beim Gesamtpublikum - und auch in der wichtigen Zielgruppe lief es nur unwesentlich besser. Dort brachte es der Neustart zum Auftakt nur auf 2,6 Prozent. Dass der Abend nicht vollends verkorkst war, lag an den anschließenden Magazinen: So steigerte sich das "K1 Magazin" auf 640.000 Zuschauer und einen Marktanteil von 4,7 Prozent, ehe "Abenteuer Leben" zu später Stunde schließlich sogar richtig gute 7,1 Prozent erzielte. Mit 460.000 Zuschauern fiel die Reichweite um 23:15 Uhr übrigens genauso hoch aus wie zur vermeintlich besten Sendezeit.

Nun mag man bei kabel eins womöglich die starke Konkurrenz durch die Frauenfußball-EM als Grund für das schwache Abschneiden heranziehen - doch das alleine taugt kaum als Argument, immerhin stellte Vox mit "Hot oder Schrott - Die Allestester" recht eindrucksvoll unter Beweis, dass es durchaus möglich war, abseits des Fußballs zu punkten. Der Start der Staffel brachte es auf einen richtig guten Marktanteil von 9,8 Prozent in der Zielgruppe, insgesamt konnten sich 1,43 Millionen Zuschauer für das Format erwärmen. "Goodbye Deutschland" und "Detlef muss reisen" waren danach mit Werten von 9,5 und 10,3 Prozent ebenfalls stark unterwegs.

Durchwachsen verlief der Abend derweil für RTL II, wo "Der Trödeltrupp" zunächst mit nur 4,1 Prozent Marktanteil enttäuschte. "Die Schnäppchenhäuser Spezial" verbesserte den Marktanteil des Senders im Anschluss aber auf gute 7,1 Prozent. Der Tageswert des Senders belief sich letztlich auf solide 5,5 Prozent, während kabel eins nicht über 4,6 Prozent hinauskam. Vox überzeugte dagegen nicht zuletzt wegen der erfolgreichen Primetime mit 8,2 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen und bewegte sich damit auf Augenhöhe mit ProSieben. Stärker war am Dienstag einzig RTL.

