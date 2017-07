"Wer weiß denn sowas?" dreht am ARD-Vorabend auf

© ARD/Morris Mac Matzen

Das ARD-Quiz "Wer weiß denn sowas?" entwickelt sich auch in diesem Jahr wieder prächtig. Am Dienstag stellten Kai Pflaume und seine Mitstreiter neue Staffel-Bestwerte auf - und selbst beim jungen Publikum lief's zweistellig.



26.07.2017

Während sich die Marktanteile des "Paarduells" zumeist um elf Prozent bewegten und der erhoffte Aufschwung bis zum Ende der Staffel ausblieb, zeigt "Wer weiß denn sowas?" derzeit recht eindrucksvoll, welches Potenzial im 18-Uhr-Sendeplatz des Ersten schlummert. Die Rateshow mit Kai Pflaume konnte seit ihrer Rückkehr nämlich zahlreiche Fans zurückgewinnen und fuhr am Dienstag einen neuen Staffel-Bestwert ein.

2,64 Millionen Zuschauer schalteten ein und damit so viele wie noch nie in diesem Jahr. Der Marktanteil lag bei überzeugenden 14,2 Prozent. Und damit nicht genug: Bei den 14- bis 49-Jährigen wurde erstmals während dieser Staffel ein zweistelliger Wert erzielt - mit 10,1 Prozent Marktanteil bewegte sich "Wer weiß denn sowas?" somit auch hier deutlich über dem Senderschnitt. Bei der anschließenden Wiederholung von "Alles Klara" blieben dann allerdings shcon nur noch 1,89 Millionen Zuschauer am Ball.

Zuschauer-Trend: Wer weiß denn sowas?



Mit einigem Interesse wird man bei der ARD derzeit übrigens auch auf den Sendeplatz um 16:00 Uhr blicken, auf dem man mit alten Folgen von "Gefragt - gejagt" derzeit ebenfalls weiter mit der Quizshow-Farbe experimentiert. Noch besteht hier jedoch Luft nach oben: 980.000 Zuschauer und ein Marktanteil von 7,4 Prozent sind noch keine allzu berauschenden Zahlen. Am Vormittag blieben unterdessen die Rateshows "Meister des Alltags" und "Paarduell" ebenfalls im einstelligen Bereich hängen.

Für zweistellige Marktanteile sorgten dagegen die Telenovelas im Nachmittagsprogramm: Mit 1,76 Millionen Zuschauern sowie 13,7 Prozent Marktanteil blieb "Sturm der Liebe" jedoch deutlich hinter dem ZDF-Hit "Bares für Rares". Für "Rote Rosen" hatten sich im Vorfeld im Schnitt 1,41 Millionen Zuschauer begeistern können.

