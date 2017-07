Au weia: ProSieben und Sat.1 am Mittwoch völlig am Boden

© ProSieben

ProSieben erreichte am Mittwoch einen Tagesmarktanteil von 7,1 Prozent, Sat.1 lag mit 6,0 Prozent gleichauf mit kabel eins. Für beide Sender lief es nicht nur in der Primetime miserabel, auch tagsüber reichte es nur selten für zweistellige Marktanteile



27.07.2017 - 09:25 Uhr von Uwe Mantel 27.07.2017 - 09:25 Uhr

In der vergangenen Woche lief der Mittwoch für ProSieben und Sat.1 schon nicht gut. Sollte man in Unterföhring da gehofft haben, dass es doch nun kaum noch schlimmer kommen könnte, wurde man in dieser Woche eines besseren belehrt. Bei ProSieben fiel "Pure Genius" nach dem ohnehin schon miesen Start noch 1,3 Prozentpunkte auf nun 7,0 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen ab. Nur 830.000 Zuschauer sahen insgesamt um 20:15 Uhr zu - die Serie ist also ganz offensichtlich kein adäquater Ersatz für "Grey's Anatomy".

Das bekam im Anschluss auch "This is us - Das ist Leben" zu spüren: Während die Serie in den USA nicht nur hervorragend startete, sondern im Lauf der Staffel sogar noch etliche Zuschauer hinzugewinnen konnte, musste "This is us" im schwachen Umfeld hierzulande mit 5,5 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen nun sogar einen neuen Tiefstwert hinnehmen. 710.000 Zuschauer waren insgesamt noch dabei. "Code Black" lief danach mit 5,0 Prozent Marktanteil dann ebenfalls katastrophal. Und auch "Two and a half Men" blieb danach tief im einstelligen Bereich.

Noch schlechter sah es am Mittwochabend für Sat.1 aus. "Jetzt oder nie - Das 100-Tage-Experiment" fiel nach dem ohnehin schon sehr enttäuschenden Start in Woche 2 nochmal um über einen Prozentpunkt auf nun 4,3 Prozent Marktnateil bei den 14- bis 49-Jährigen ab. Da tröstet es wohl kaum, dass die absolute Zuschauerzahl um 60.000 auf 690.000 anstieg. Auch im weiteren Verlauf des Abends wurde es nicht besser: "Die Fahnder" holte 4,1 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, die "Spiegel TV Reportage" 4,4 Prozent. Und nach Mitternacht ließ "Der letzte Bulle" den Marktanteil gar auf 1,4 Prozent abfallen.

Doch es war nicht nur das Primetime-Programm, das die beiden Sender nach unten zog. Sat.1 erreichte nach dem mit 13,5 Prozent Marktanteil erneut erfolgreichen Frühstücksfernsehen kein einziges Mal mehr einen zweistelligen Marktanteil. Nachmittags kam "Auf Streife - Berlin" um 15 Uhr auf 6,1 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, "Schicksale" holte um 17 Uhr sogar nur 5,6 Prozent. Auch die "Klinik am Südring" konnte mit 7,3 Prozent Marktanteil nicht überzeugen.

Auch bei ProSieben waren zweistellige Marktanteile Mangelware. "How I Met Your Mother" und "2 Broke Girls" lagen zur Mittagszeit bei weniger als 5 Prozent. einstellig waren am Nachmittag diesmal auch die Werte für "Die Simpsons", "the Middle". Am Vorabend bleibt es weiterhin eine zweifelhafte Strategie, "The Big Bang Theory" und die "Simpsons" zu paaren. Während die "Simpsons" um 18:10 Uhr immerhin noch 11,2 Prozent Marktanteil erzielten, reichte es für "The Big Bang Theory" im Anschluss nur für 8,3 Prozent. Danach blieb auch "Galileo" mit 9,9 Prozent Marktanteil im einstelligen Bereich. "taff" holte um 17 Uhr immerhin 10,3 Prozent.

Nachmittags lagen ProSieben und Sat.1 damit zeitweise hinter kabel eins. Dort liefen die Krimiserien "Cold Case", "Castle" und "The Mentalist" am frühen Nachmittag mit um die 9 Prozent hervorragend, auch "Navy CIS: L.A." und "Navy CIS" schlugen sich wacker. "Abenteuer Leben täglich" lag mit 5,8 Prozent ebenfalls über dem Senderschnitt. Am Abend konnten zudem die Filme "Superman Returns" mit 5,6 Prozent und "Underworld: Evolution" mit 6,6 Prozent für kabel-eins-Verhältnisse überzeugende Werte holen.

