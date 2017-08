"Verbotene Liebe" macht One bislang nicht glücklich

© ARD

Die Vorabend-Soap "Verbotene Liebe" war mal ein echter Quoten-Hit, doch die Wiederholungen bei One erfreuen sich bislang nicht gerade großer Beliebtheit. Mit "Doctor Who" und "Torchwood" fährt der Sender am Abend ungleich besser.



09.08.2017 - 09:14 Uhr von Alexander Krei 09.08.2017 - 09:14 Uhr

Seit fast zwei Monaten versucht es der ARD-Spartensender One nun schon mit Wiederholungen des Soap-Klassikers "Verbotene Liebe" im Vorabendprogramm. Bislang halten sich die Zuschauerzahlen allerdings ziemlich in Grenzen - wenn es gut läuft, sind bis zu 80.000 Zuschauer drin, doch an den meisten Tagen liegen die Reichweiten der Doppelfolgen deutlich darunter. So wie am Dienstag, als um 17:50 Uhr lediglich 30.000 Zuschauer einschalteten, um die beiden Episoden zu sehen.

Beim Gesamtpublikum reichte das für Marktanteile von nur 0,2 Prozent, bei den 14- bis 49-Jährigen lagen die Werte sogar im nicht-messbaren Bereich. Die anschließenden Wiederholungen von "Sturm der Liebe" machten ihre Sache dagegen deutlich besser und steigerten sich auf bis zu 130.000 Zuschauer und Marktanteile von 0,7 beziehungsweise 0,8 Prozent beim jungen Publikum. "Mord mit Aussicht" brachte es um 16:30 Uhr aber sogar bereits auf 160.000 Zuschauer.

Für Zufriedenheit dürfte dagegen vor allem der Blick in die Primetime sorgen, wo mit britischen Serien gute Quoten erzielt werden konnten. So erreichte "Doctor Who" zum Start in den Abend im Schnitt 260.000 Zuschauer und stiegerte sich mit einer weiteren Folge auf 280.000 Zuschauer. Bei den 14- bis 49-Jährigen bewegte sich der Doppelpack mit Marktanteilen von 1,6 und 1,4 Prozent deutlich über den Normalwerten von One. Auch auf "Torchwood" war angesichts von 200.000 Zuschauern und 1,6 Prozent Marktanteil Verlass.

Einen schönen Erfolg feierte am Dienstagabend zudem der Männersender DMAX, der zur besten Sendezeit mit seiner Doku-Reihe "Outback Truckers" starke 3,2 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe verbuchte und insgesamt 440.000 Zuschauer vor den Fernseher lockte. ProSieben Maxx punktete indes bereits am Vorabend und erzielte dort mit seiner Anime-Schiene um "Naruto Shippuden", "Detektiv Conan" und "One Piece" bis zu 4,1 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.

